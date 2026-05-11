Linz reagiert auf Gewaltwelle: Sicherheitsgipfel sucht Lösungen für friedlichen öffentlichen Raum

Sicherheitsgipfel in Linz nach Gewaltverbrechen

In Linz ist am Montag, 11. Mai 2026, ein Sicherheitsgipfel zur Lage im öffentlichen Raum abgehalten worden. Anlass ist eine Häufung von Gewaltverbrechen innerhalb weniger Wochen.

Teilgenommen haben neben Mitgliedern der Stadtregierung Vertreter der Polizei, des Sozialbereichs, der Krisenhilfe, von Gewaltschutzzentren sowie eines Frauenhauses. Ziel ist es, Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum zu erarbeiten.

Hintergrund: Mehrere schwere Gewalttaten

Mitte März erstach in Linz ein Mann auf der Landstraße einen Passanten und verletzte einen weiteren schwer. Mitte April schlug ein Mann auf dem Südbahnhofmarkt einem anderen mit einem Beil auf den Kopf und verletzte diesen ebenfalls schwer. In der Woche vor dem Gipfel erschoss ein Pensionist bei einem Gasthaus seine Tochter und seine Frau und beging danach Suizid.

Der Bürgermeister von Linz, Dietmar Prammer (SPÖ), und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) hatten die übrigen Mitglieder der Stadtregierung zu dem Gipfel eingeladen. Zu Beginn gab die Polizei einen Überblick über die Sicherheitslage in der Stadt.

Bewertung der Sicherheitslage und Polizeieinsatz

Die Sicherheitslage in Linz wurde im Anschluss als stabil bezeichnet. Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner sprach von einer normalen Kriminalität in Linz. Als wesentliches Merkmal nannte er die Interventionszeiten, um einen Täter zu stellen.

Laut Hübner waren die Interventionszeiten in den jüngsten Fällen sehr kurz. Dies spreche für eine hohe Polizeidichte in Linz.

Arbeitsgruppen sollen Maßnahmen ausarbeiten

Als Ergebnis des Sicherheitsgipfels werden Arbeitsgruppen mit Expertinnen und Experten eingerichtet, die sich dem Thema Sicherheit widmen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einigten sich darauf, in diesen Arbeitsgruppen weitere konkrete Maßnahmen zu erarbeiten.

In den Arbeitsgruppen sollen sicherheitspolizeiliche und ordnungspolitische Schritte sowie eine verstärkte Prävention eine Rolle spielen. Die verschiedenen Gruppen sollen ein Bündel an Maßnahmen erstellen. Bürgermeister Prammer erklärte, diese sollten noch vor dem Sommer erarbeitet werden, im Herbst solle erstes Konkretes umgesetzt werden.

Einschätzungen aus der Stadtregierung

Bürgermeister Prammer betonte nach dem Gipfel, Linz sei eine sichere Stadt. Sicherheitsstadtrat Raml erklärte, das subjektive Sicherheitsgefühl habe in den vergangenen Wochen massiv gelitten. Es gehe nun darum, den Linzerinnen und Linzern wieder das Gefühl zu geben, sich in der Stadt frei bewegen zu können. Ein einziges Rezept für die Situation gebe es nicht.

Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) sagte, dass generell die Aggressionen zunehmen. Er forderte unter anderem eine Videoüberwachung der Haltestellen der Linz Linien, ein Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz in Linz sowie die Einführung eines Drogenmonitorings für die Stadt.

Fokus auf Gewalt gegen Frauen

Stadträtin Eva Schobesberger (Die Grünen) verwies darauf, dass alle Täter der genannten Verbrechen Männer gewesen seien. Es gebe ein Problem mit männerdominierter Gewalt. Sie gab an, dass im Jahr 2026 in Österreich bereits elf Femizide verübt worden seien.

Schobesberger erklärte außerdem, Vertreterinnen des Gewaltschutzzentrums und des autonomen Frauenhauses hätten sich selbst in den Gipfel hineinreklamieren müssen.