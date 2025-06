Lipizzanerheimat-App: Ihre digitale Plattform für die Region

Die Lipizzanerheimat-App ist weit mehr als nur ein einfaches digitales Tool – sie verkörpert das zentrale digitale Schaufenster unserer Region, das Menschen, Unternehmen, Vereine und Institutionen miteinander verknüpft. GRAZ. Mit einem breiten Spektrum an praktischen Serviceleistungen, aktuellen Informationen aus den Gemeinden, nützlichen Details zu Mobilitätsangeboten und einem ständig wachsenden Netzwerk an regionalen Partnern bietet die Lipizzanerheimat App den perfekten Begleiter für alle, die in der Lipizzanerheimat leben, arbeiten oder sie besuchen. Eine Plattform für Unternehmen, Vereine und Institutionen Die Lipizzanerheimat App ist nicht nur eine Bereicherung für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für Unternehmen, Vereine und regionale Dienstleister. Diese haben die Möglichkeit, ihre Services und Produkte direkt einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, ihre Reichweite zu vergrößern und sich mit anderen Akteuren in der Region zu vernetzen. Mit einem einzigen Klick sind die Angebote auf dem Marktplatz der Lipizzanerheimat sichtbar und zudem in den Social-Media-Kanälen der Region vertreten. Siehe auch WK on Tour: Optimistic Spirit in Liebenau and St. Peter Nutze die Chance, dein Unternehmen oder deine Institution Teil der digitalen Lipizzanerheimat zu machen! Der integrierte Marktplatz der Lipizzanerheimat App ermöglicht es dir, gezielt Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen, sowie über bevorstehende Events in der Region zu informieren. Erreiche deine Zielgruppe genau dort, wo sie nach Informationen suchen – direkt auf ihrem Smartphone. Wie funktioniert die App? Die Lipizzanerheimat App ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es den Nutzern, schnell auf Informationen zuzugreifen. Nutzer können durch verschiedene Kategorien navigieren, lokale Veranstaltungen entdecken und die Angebote von Unternehmen direkt vergleichen. Darüber hinaus unterstützt die App die Integration von Nutzer-Feedback, sodass die Community aktiv in die Weiterentwicklung der App eingebunden wird. Siehe auch Leinwand und Mode vereint: 'Austrian Noble Art' startet am 4. Juni in Graz Um von den digitalen Vorteilen zu profitieren und gemeinsam eine moderne, vernetzte sowie lebenswerte Lipizzanerheimat zu gestalten, lade jetzt die Lipizzanerheimat App herunter! Mehr Informationen findest du auf www.lipizzanerheimat-marktplatz.at. Bei Fragen kontaktiere bitte [email protected].

