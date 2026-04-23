Loacker in Heinfels: Geplanter Werkbus steht noch immer nicht zur Verfügung

Geplanter Werkbus für Loacker-Standort Heinfels weiterhin nicht in Betrieb

Die Belegschaft des Süßwarenherstellers Loacker am Standort Heinfels im Bezirk Lienz wartet seit Jahren auf die Einführung eines Werkbusses. Obwohl für das Projekt bereits eine eigene Bushaltestelle eingerichtet wurde, fährt der Bus bisher nicht.

Seit zwei Jahren besteht an dem Standort eine Bushaltestelle für den geplanten Werkbus. Das Angebot ist jedoch nach wie vor nicht in Betrieb, obwohl bereits Gespräche dazu geführt wurden.

Gespräche stocken

Nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden Sabine Walder haben Gespräche über den Werkbus bereits stattgefunden, sind derzeit aber ins Stocken geraten. Sie erklärt, dass das Land finanzielle Mittel für das Projekt zur Verfügung habe, während umliegende Gemeinden angeben, keine Mittel bereitzustellen.

Walder zufolge wäre das Unternehmen Loacker bereit, sich finanziell an dem Werkbus-Projekt zu beteiligen. Weder von Seiten der Regierung noch von den umliegenden Gemeinden seien dem Unternehmen jedoch konkrete Beträge genannt worden, die für die Umsetzung benötigt würden. Ebenso gebe es bislang keine Angaben dazu, welche Fahrgastzahlen für einen effizienten Betrieb erforderlich wären.

Geplantes Angebot und mögliche Nutzerzahl

Laut einer Erhebung würden zwischen 30 und 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Loacker in Heinfels einen Werkbus auf der Achse Sillian–Lienz beziehungsweise Lienz–Sillian nutzen. Vorgesehen ist demnach, dass der Bus eine Frühschicht abdeckt, die um 6:00 Uhr beginnt, sowie eine Spätschicht, bei der der Bus nach 22:00 Uhr wieder in Richtung Lienz fahren würde.

Walder äußert die Hoffnung, dass die umliegenden Gemeinden wieder zu Gesprächen bereit sind. Ziel sei es aus ihrer Sicht, eine Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind und mit der die Belegschaft ausgeruht und sicher zur Arbeit und wieder nach Hause kommen kann.