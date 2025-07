Lob des Bio-Gärtnermeisters: Vor-Ort-Besuch bei der Garten-Challenge

Die Gartenchallenge zwischen Bio-Meistergärtner Erwin Seidemann und dem Schreiberling geht in die 5. Runde!

KEMATEN/GRINZENS. Dieses Mal stand ein tiefgehender Lokalaugenschein an. Der Meistergärtner besuchte den „grünen Bereich“ des Schreiberlings mit einer klaren Mission: Nach wochenlanger Hitze und mehreren heftigen Gewittern sollte überprüft werden, wo nachgebessert werden muss, um die Pflanzen bestmöglich zu fördern. Insgesamt erfordert Gartenarbeit präzise Planung und Aufmerksamkeit, um optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen, insbesondere in Zeiten extremer Wetterbedingungen.

Süße Hanna

Besonders hervorzuheben ist die Tomate „Süße Hanna“, die sich entlang eines Stabes emporrankt. Sie benötigte eine kleine Intervention: Ein überflüssiger Trieb wurde entfernt. Dies ist eine gängige Praxis zur Maximierung der Ernte, da überschüssige Triebe die Energie der Pflanze abziehen können. Experten gehen davon aus, dass das Wachstum auf eine gesunde Entwicklung hindeutet, die auf eine reichhaltige Ernte hoffen lässt. Hier ist das Video zu sehen.

Neid auf Pfirsich

Der Highland-Pfirsich und der Olivenbaum erhielten das Prädikat „Sehr gut“ vom Experten. Beide Pflanzen sind in hervorragendem Zustand und erwecken den Neid der Fachleute. Besonders im Blumenpark zwischen Kematen und Völs (Michaelfeld) ist der Pfirsich sehr gefragt. Die Oliven hingegen zeigen vielversprechende Ansätze, was die Fruchtbildung in höhergelegenen Regionen anbelangt.

Gemüse, Kräuter und Blumen

Das Hochbeet hat sich zu einem wahren Pflanzenparadies entwickelt. Viel Gemüse wurde schon geerntet und der Blumen-Blühstreifen ist in voller Farbe, was nicht nur für das Auge, sondern auch für die Bienen ein wahres Fest ist. An solchen warmen Tagen ist das Bienen-Gasthaus ein beliebter Anziehungspunkt. Auch die Kräuter wuchern prächtig und verbreiten ihren köstlichen Duft. Hier gibt es weitere Eindrücke.

Großes Lob

Schließlich gab es viel Lob vom Meistergärtner: „Der Schreiberling wird zum Gärtnerling“, rief Erwin Seidemann begeistert aus. Die Challenge geht weiter, und es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Pflanzen in der Tallage und im Höhenbereich entwickeln. Im begleitenden Video erklärt Erwin Tipps und Tricks für Hobbygärtner, die ihren grünen Daumen zum Blühen bringen möchten. Und als Glücksbringer landete ein Marienkäferchen während der Dreharbeiten auf dem Olivenkraut, was der Arbeit noch mehr Freude verleiht!

