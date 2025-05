Löwengasse: Landstraßer Bewohner kämpfen mit Ratten und Müll im Innenhof

Spekulationshäuser stellen ein ernsthaftes Problem für Mieterinnen und Mieter sowie die Stadt Wien dar. Besonders akut ist die Situation in der Landstraße, wo gleich zwei Gebäude betroffen sind. In der Löwengasse 40 ist ein kritischer Zustand zu beobachten, während in der Radetzkystraße bereits Baustellenarbeiten durchgeführt werden.

WIEN/LANDSTRASSE. „Einmal lagen zwei tote Ratten vor meiner Türe“, berichtet ein besorgter Anwohner anonym gegenüber MeinBezirk. Er und zwei weitere Mieter sind die letzten Übriggebliebenen in der Löwengasse 40. Trotz eines neuen Heizsystems und anderer Renovierungsmaßnahmen lehnt er einen Umzug ohne finanzielle Abfindung ab, da das Gebäude sowohl von Nagern als auch von Kakerlaken befallen ist.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände ist es überraschend, dass die meisten anderen Mieter bereits ausgezogen sind. Der Innenhof zeigt sich bei einem Lokalaugenschein als eine verwilderte Baustelle: Zäune umgeben abgerockte Trümmer und verwilderte Pflanzen. An einzelnen Stellen sieht man einsame Roller von Essenslieferdiensten, die verloren zwischen den Zäunen parkieren.

Noch keine Zwangsverwaltung

Das Gebäude gehört ursprünglich der CPI Bauträger und Immobilienverwaltung GmbH, welche seit mehreren Jahren insolvent ist. Aktuell wird die Verwaltung von der MEK 2020 Immobilienprojekt Holding GmbH übernommen, die zur Mauerwerk Immobilien Holding gehört. Eine Stellungnahme von MeinBezirk zu dieser Situation blieb bisher unbeantwortet.

Der Zustand der Löwengasse 40 sorgt nicht nur bei den Mietern für Sorgen, sondern auch bei der Stadt Wien. Diese hat vor einigen Monaten begonnen, gegen Spekulationshäuser vorzugehen. MeinBezirk berichtete darüber. Eine Zwangsverwaltung des Objekts steht bislang jedoch nicht zur Debatte.

Laufende Kontrollen der Stadt

Wie die MA37 – Baupolizei bestätigt, wurde Anfang März ein Verfahren eingeleitet, das den Eigentümer zur Durchführung von Erhaltungsarbeiten verpflichtet. Ein rechtskräftiger Beschluss steht jedoch noch aus. Wenn der Dauerschaden nicht adressiert wird, könnte die Zwangsverwaltung die nächste Maßnahme sein.

Die Stadt hat dem Bauträger bereits fünf notstandpolizeiliche Maßnahmen auferlegt, darunter die Sicherung einer Einfriedungsmauer und die Errichtung einer Deckenunterstützung. Um den Zustand des Hauses weiterhin zu überwachen, führt die Stadt regelmäßige Kontrollen durch, deren genauen Intervalle aus Taktikgründen nicht offenbart werden.

„Wohnen ist kein Investment“

Die Situation in der Löwengasse ähnelt der ehemaligen Radetzkystraße 24–26, wo ein Gründerzeithaus nach 173 Jahren abgerissen wurde, nachdem es vernachlässigt worden war. Während noch Mieter im Gebäude lebten, wurde bereits mit dem Abriss des Daches begonnen.

Inzwischen steht der Rohbau für ein neues Gebäude in der Radetzkystraße. Der Slogan „Wohnen ist kein Investment“ ist auf ein Schild vor der Baustelle gesprüht worden. Das Bündnis KPÖ/Links hat in der Vergangenheit das Gebäude für eine Kundgebung genutzt und kritisierte die skrupellosen Praktiken der Immobilienmakler. Bezirksrat Daniel Harrasser hebt hervor, dass solche Taktiken als bewusstes Mittel genutzt werden, um Mieter aus ihren Wohnungen zu drängen.

Ob die Geschichte der Löwengasse einen ähnlichen Verlauf nehmen wird, bleibt abzuwarten. Zumal die Stadt noch nicht über die entsprechenden rechtlichen Instrumente verfügte, als es dem Gründerzeithaus in der Radetzkystraße an den Kragen ging.

