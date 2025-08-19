Lokalaugenschein: Boku-Projekt sichert das Überleben der Donau-Störe

Auf einem Boot in der Donau leben 20.000 Störe. Mit dem Projekt „LIFE-Boat 4 Sturgeon“ der Universität für Bodenkultur (Boku) soll sich die Bestände der Donaustöre, die vom Aussterben bedroht sind, erholen. MeinBezirk hat die schwimmende Aufzuchtstation in der Donau besucht.

von Laura Rieger und Luise Schmid

WIEN. Der Stör ist ein faszinierendes Wesen mit einem knochigen Körper und einer langen Schnauze. Diese urzeitlichen Fische existieren seit über 200 Millionen Jahren, was erklärt, warum ihre Erscheinung oft an Dinosaurier erinnert. In der Donau, einem der größten Flüsse Europas, leben noch vier Störarten – jedoch sind alle bedroht. Jahrzehntelange Überfischung und zerstörte Wanderrouten haben die Bestände drastisch reduziert. Zudem wird die Jagd auf Störe auch durch die Wertschätzung von Kaviar, der aus ihren Eiern gewonnen wird, angeheizt.

Um dem bevorstehenden Verschwinden dieser beeindruckenden Spezies entgegenzuwirken, wurde das Projekt „LIFE-Boat 4 Sturgeon“ ins Leben gerufen. Diese schwimmende Aufzuchtstation hat das Ziel, eine lebende Genbank zu etablieren. Thomas Friedrich, der Projektleiter an der Boku, erklärte während eines Besuchs, dass das Ziel darin besteht, die Artenvielfalt zu erhalten und ihre Populationen in der Donau nachhaltig zu steigern. Friedrich selbst hat seit seinem 15. Lebensjahr einen Stör und pflegt eine tiefe Verbindung zu diesen Fischen.

Prägende Umgebung durch Donauwasser



Aktuell leben rund 20.000 Störe in speziellen Becken auf dem Boot – mit maximalen Kapazitäten von bis zu 300.000. Diese Becken werden kontinuierlich mit frischem Donauwasser versorgt. „Fische sind an das Wasser geprägt, in dem sie schlüpfen, und suchen später ähnliche Bedingungen für ihre Fortpflanzung. Während es für ältere Tiere weniger wichtig ist, in ihrem ursprünglichen Wasser zu leben, zeigt sich, dass es ihnen im Donauwasser hervorragend geht“, erklärt Friedrich.

35 Elterntiere sind verantwortlich für den Nachwuchs. Es dauert fünf bis acht Jahre, bis Störe geschlechtsreif sind, wobei Weibchen in der Regel länger benötigen als Männchen. In der Laichzeit werden die Stördamen per Ultraschall untersucht, um festzustellen, ob sie Eier tragen. Die Eier werden dann manuell über einen Zeitraum von zehn Stunden alle zwei Stunden aus den Fischen „rausmassiert“.

Die geschlüpften Jungfische verbringen ihre ersten Wochen und Monate in geschützter Umgebung auf dem Boot, bevor sie in die Donau zurückgesetzt werden. Die Sterlets werden in österreichischen Gewässern ausgesetzt, während andere Arten in Ungarn und Rumänien wieder angesiedelt werden. Jeweils drei bis vier Transporte zur unteren Donau erfolgen jährlich, um die Population zu unterstützen.

Generationenprojekt zur Rettung der Störe



Bis 2030 sollen insgesamt 1,6 Millionen Jungfische in der Donau wieder angesiedelt werden. Um diesen ambitionierten Plan umzusetzen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Projekt weiterhin besteht. „Wir haben fast 200 Jahre benötigt, um sie auszurotten. Es wird nicht möglich sein, dies in nur fünf Jahren umzudrehen“, betont Friedrich. Das langfristige Ziel sei, dass das Projekt irgendwann nicht mehr notwendig ist, wenn sich die Bestände erholt haben. „Es handelt sich um ein Generationenprojekt“, erklärt er weiter und hebt hervor, dass die Universität für Bodenkultur auch als Wissensquelle dient, um künftige Generationen zu inspirieren und auszubilden.

Regelmäßig finden am Boot Führungen statt, die für Interessierte kostenlos sind. Zudem haben Menschen die Möglichkeit, einen Stör zu adoptieren. Alle Informationen dazu sind online verfügbar.

