Lokalaugenschein während der Exkursion: „Wo landet unser Müll?“

Der Katholische Familienverband Götzens hat festgestellt, dass es oft Unsicherheiten im Umgang mit Recyclingmaterialien gibt. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine informative Exkursion im örtlichen Recyclinghof sowie im Ahrental organisiert. Diese Veranstaltung, die kürzlich stattfand, sollte den Teilnehmern nicht nur das Recycling näherbringen, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Praktiken im Alltag stärken.

Die Initiatoren, unter der Leitung von Reinhard Saurwein und Markus Reitshammer, begannen ihre Reise mit einem alltäglichen Gegenstand: einem Brotsackerl. Auf diesem Stand der Hinweis, dass es im Altpapier entsorgt werden kann. Diese scheinbar einfache Entscheidung führte zu einer angeregten Diskussion über die korrekte Abfalltrennung und die nachhaltige Verwendung von Ressourcen. „Viele wissen nicht, was wirklich ins Altpapier gehört und was nicht“, so Reitshammer. „Wir wollten hier Aufklärungsarbeit leisten und den Bürgern helfen, bewusster mit ihren Abfällen umzugehen.“

In zahlreichen Gesprächen während der Exkursion wurden die verschiedenen Recyclingkategorien und die Bedeutung einer richtigen Sortierung thematisiert. Die Teilnehmer erfuhren, dass einzig trockene und saubere Papiere in die Altpapiertonne gehören – im Gegensatz zu beschichteten oder mit Lebensmitteln verunreinigten Materialien, die häufig als unangemessen entsorgt angesehen werden. Solches Wissen ist entscheidend, denn eine falsche Trennung kann die Qualität des recycelten Materials beeinträchtigen und die Prozesse der Wiederverwertung erschweren.

Zusätzlich wurden verschiedene Methoden und Technologien zur Abfallverwertung vorgestellt. Laut der österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzgebung wird etwa 60% des gesamten Abfalls in den Recyclingkreislauf zurückgeführt, wobei das Ziel besteht, diesen Wert kontinuierlich zu erhöhen. Diese Exkursion ist ein Schritt in die richtige Richtung, um den Einwohnern von Götzens sowohl praktisches Wissen als auch ein besseres Verständnis für Umweltbelange zu vermitteln.

Insgesamt war die Veranstaltung ein großer Erfolg. Die Teilnehmer zeigten reges Interesse und gingen mit vielen neuen Erkenntnissen nach Hause. Der Katholische Familienverband Götzens plant weitere Aktionen, um die Umwelterziehung in der Gemeinde weiter voranzutreiben und die Bedeutung von Recycling und nachhaltigen Praktiken zu fördern.





