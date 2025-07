Longboarden und Kitesurfen: Arvid Auners innovative Trainingsansätze

Im Vorjahr erreichte der Snowboarder Arvid Auner mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Parallelslalom den bisher größten Erfolg seiner Karriere. Im kommenden Winter fokussiert er sich darauf, sich für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand-Cortina zu qualifizieren und dort eine Medaille zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet der 28-Jährige aus der Steiermark im Sommer täglich hart und nutzt innovative Trainingsmethoden.

GRAZ/STEIERMARK. Arvid Auners Tag beginnt früh, auch außerhalb der Wettkampfsaison. In dieser entscheidenden Phase seines Lebens dreht sich fast alles um den Sport. Nach einem energiereichen Porridge-Frühstück geht es direkt zur ersten Trainingseinheit: Krafttraining im Fitnessstudio oder Ausdauertraining auf dem Fahrrad. „Bis mittags erledige ich das Grundtraining – Mobilisation, Krafttraining und etwas Ausgleichstraining“, erklärt Auner. Nach einer wohlverdienten Pause stehen am Nachmittag weitere Sessions an, die Koordination, Agilität und sogar mentale Übungen umfassen. Oft trainiert er auch Alternativsportarten wie Paddeltennis oder Mountainbiking.

Surfen und Longboarden



Die Zeit in Graz belebt ihn, vor seiner Reise zum Kitesurfen nach Griechenland bleibt Auner etwa eineinhalb Monate für intensives Training in seiner Heimat: „Kiten sorgt für echtes Abschalten und gleichzeitig bekommt man ein gutes Workout.“ Kitesurfen ist für ihn nicht nur Erholung, sondern auch wichtiges Training auf dem Brett.

Für den Grazer hat der Spaß im Training einen hohen Stellenwert: „Mir ist es wichtig, den Tag abwechslungsreich zu gestalten, denn monotones Training liegt mir nicht.“ Auch etwas Wettbewerb ohne Druck darf nicht fehlen – Radrennen, Laufevents und Longboard-Sessions auf der „Puckelpiste“ in Graz zählen zu seinen Favoriten. „Training im Pumptrack ist für mich eine koordinativ anspruchsvolle und effiziente Methode.“

Voller Fokus auf Olympia



Der Sommer bietet auch eine gewisse mentale Auszeit nach dem Saisonstress. „Ich reflektiere viel und arbeite gemeinsam mit meinem Team daran, spezifische Ziele für die kommende Saison definieren zu können.“ Der vergangene Sommer war ein Highlight mit der kleinen Kristallkugel im Parallelslalom und einer WM-Medaille. Das klare Ziel für die nächste Saison sind die Olympischen Spiele im Februar 2026.

Obwohl der Slalom Auners Spezialität ist, wird im olympischen Programm nur der Riesentorlauf angeboten. „Ich möchte nicht nur teilnehmen, sondern auch um eine Medaille kämpfen. Die Vorbereitung hat bereits begonnen.“ Die Saison startet im November, und die Vorfreude darauf ist groß.

Benjamin Karl als Vorbild



Aktuell befindet sich Auner mit 28 Jahren in der besten Phase seiner Snowboard-Karriere. Er sieht in seinem Zimmerkollegen Benjamin Karl, der mit 40 noch im Weltcup aktiv ist, eine Inspiration: „Benji motiviert mich, meinen Sport so lange wie möglich ausüben zu können.“ Auner hat auch Ideen zur Weiterentwicklung seines Sports und denkt darüber nach, ein Event auf der berühmten Ski-Piste „Streif“ zu organisieren: „Das wäre eine großartige Nutzung der Infrastruktur.“

