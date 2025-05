Low Life Rich Kids: Wenn Introverts mit Punches überraschen!

In der heutigen Zeit, die stark von Streamingdiensten wie Spotify geprägt ist, klingen Low Life Rich Kids erfrischend anders. Ihre Herangehensweise widerspricht den gängigen Streaminggesetzen, die vorschreiben, dass Hörer innerhalb von Sekunden von einem Song überzeugt sein müssen. „Dann hört’s halt den Song nicht“, äußert Eder gelassen gegenüber solchen Musikkonsumenten und zeigt damit seine Unabhängigkeit von diesen Normen.

„Ich finde das cool“, sagt Romei zum Thema der längeren Intros. „Es baut etwas auf, jeder Song hat ein anderes Gefühl – zumindest ist das unser Ziel. Da kommst du nicht hin, wenn du sofort zwei Sätze singst, dann der Refrain, eine Bridge und wieder der Refrain – und dann ist das Lied aus. Wir versuchen, Geschichten zu erzählen, darum sind die Lieder teilweise untypisch gebaut. Das macht sie besonders.“

Themenvielfalt der Texte

Die Texte auf ihrem Album „Lieblingslieder“ konzentrieren sich auf relevante und gesellschaftskritische Themen. Zu diesen zählen:

Persönliche Ängste

Umweltprobleme

Emotionale Kälte und Unsicherheit

Gesellschaftliche Zustände

Brell erklärt: „Es gibt introvertierte Lieder, wo es um mich geht. Gleichzeitig gibt es Songs, die direkt mit den Leuten kommunizieren – „auf die Fresse“.“ Romei fügt hinzu, dass viele Menschen sich mit den Themen identifizieren können. „Manchmal fühlt man sich eben alleine. Wir spüren, dass zu wenig über Stress und Ängste gesprochen wird. Bei unseren Konzerten kann man das herauslassen – du bist nicht allein mit diesen Gefühlen.“

Kritik und gesellschaftliche Reflexion

Eines der Lieder, „Unter den Wolken“, bietet eine umwelt kritische Sichtweise im Gegensatz zu Reinhard Mays „Über den Wolken“. Eder stellt fest: „Man kann das nicht leugnen. Es betrifft uns alle, wenn die Welt in zehn Jahren im Arsch ist.“ Ein weiterer Titel, „Anti-Woke-Generation“, zeigt die ständige Angst vor Veränderungen bei jeder älteren Generation. „Es ist kein Boomer-Shaming“, betont Romei.

Musikalische Kreation und Einflüsse

Die Musik wird von Eder – „bis auf die Drums“ – alleine eingespielt. Er experimentierte mit einer Vielzahl von Tasteninstrumenten, darunter:

E-Orgel

Synthesizer

Alte Heimorgeln

Jeder Song enthält ein Drumsample oder eine Rhythmusmaschine. Eder konnte damit verschiedene musikalische Einflüsse mit einem Hauch Ironie zitieren – von Grauzone über AC/DC bis hin zu Iron Maiden mit kraftvollen Gitarrensoli.

Konzertauftritte und Bühnenpersönlichkeiten

In diesem Jahr geben Low Life Rich Kids „richtig viele“ Konzerte. Zu der Frage, ob die Schauspielerinnen Romei und Brell dabei eine Rolle spielen oder sich selbst auf der Bühne darstellen, sagt Brell: „Ein Mittelding. Du bist beim Konzert nicht nur privat, aber du spielst auch keine Figur. Das, was wir transportieren, steht 100 Prozent hinter dem, was wir tun – anders als am Theater, wo man oft nicht hinter der Figur steht.“

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

Zusammenfassung

Low Life Rich Kids präsentieren sich in ihrer Musik und ihren Texten als unabhängige Künstler, die sich Themen annehmen, die in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Sie brechen bewusst mit den Konventionen des Streamingzeitalters und bieten eine erfrischende Perspektive auf persönliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Ihre Konzerte sind eine Einladung, Emotionen auszuleben und gezeigt zu bekommen, dass niemand mit seinen Gefühlen allein ist.