Lufthansa reduziert Einfluss auf AUA und Co: Was bedeutet das für die Airlines?

Die Marken wie Austrian Airlines werden künftig nur noch für die Belange verantwortlich sein, die direkt mit den Fluggästen an Bord zu tun haben. Dies umfasst unter anderem wichtige Aspekte wie das Catering, den Bordservice und die Passagierbetreuung.

Gemäß einem aktuellen Bericht des Handelsblatts wird erwartet, dass die Netzwerkgesellschaften des Konzerns, zu denen Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian gehören, einige ihrer Schlüsselentscheidungen abgeben. Insbesondere wird die Steuerung des Angebots, des globalen Netzwerks, des Vertriebs sowie der Vielfliegerprogramme zentralisiert und an die Konzernleitung übertragen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte, dass konzernweit daran gearbeitet wird, die Effizienz, Profitabilität und den Nutzen für die Kunden zu steigern.

Wichtige Änderungen im Unternehmensstrukturen

Nach den Informationen des Handelsblatts werden künftig vier sogenannte Group Function Boards eingerichtet, die sich um verschiedene zentrale Themenbereiche kümmern werden:

Flughafen-Drehkreuze: Eine effiziente Verwaltung und Optimierung der Flughafenoperationen.

Eine effiziente Verwaltung und Optimierung der Flughafenoperationen. Technologie: Implementierung innovativer Lösungen zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe.

Implementierung innovativer Lösungen zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe. Personal: Strategien zur Rekrutierung und Bindung von Talenten zur Verbesserung des Kundenservices.

Strategien zur Rekrutierung und Bindung von Talenten zur Verbesserung des Kundenservices. Finanzen: Strukturen zur Kontrolle der finanziellen Effizienz und zur Sicherstellung nachhaltiger Rentabilität.

Diese Group Function Boards werden von Mitgliedern des Konzernvorstands geleitet und erhalten Unterstützung durch einen Functional Financial Controller, um die finanziellen Aspekte der Entscheidungen zu überwachen. Es wird erwartet, dass im September 2023 entscheidende Informationen darüber veröffentlicht werden, welche spezifischen Folgen dieser Umbau für die Aufgabenverteilung der Führungskräfte unterhalb des Konzernvorstands haben wird. Dies könnte bedeutende Veränderungen in der internen Organisationsstruktur nach sich ziehen.

Potenzielle Auswirkungen auf die Fluggäste

Die Anpassungen innerhalb der Konzernstruktur könnten langfristig sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Fluggäste haben. Zu den möglichen Vorteilen gehören:

Erweiterte Optionen bei der Buchung und Nutzung von Vielfliegerprogrammen.

Verbesserte Qualität und Auswahl von Catering-Optionen an Bord.

Effizientere Abläufe am Flughafen und schnellere Check-in-Prozesse.

Jedoch könnte die Zentralisierung auch zu einer Verringerung der Markenidentität und des individuellen Services führen, den Passagiere von den verschiedenen Airlines möglicherweise erwarten. In einer Zeit, in der Kundenzufriedenheit eine immer wichtigere Rolle spielt, könnte dies ein kritischer Punkt für die Wettbewerbsfähigkeit der Marke sein.

Zusammenfassung

Die angekündigten Veränderungen innerhalb der Konzernstruktur der Lufthansa-Gruppe müssen sorgfältig beobachtet werden, da sie erhebliche Auswirkungen auf die operativen Abläufe und die Kundenbeziehungen mit sich bringen können. Die zentrale Steuerung könnte die Effizienz steigern, jedoch ist Fraglich, wie sich dies langfristig auf die Markenidentität und den Kundenservice auswirken wird.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Änderungen konkret auf die Erfahrungen der Fluggäste auswirken werden und ob die angestrebten Ziele erreicht werden können.