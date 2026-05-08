Lugner-Zivilprozess: 21 Millionen Euro trennen Familie und Stiftung im Streit um Villa und Erbe

Zivilprozess um Wohnrecht und Erbansprüche in der Causa Lugner

Im Justizpalast wird ein Zivilverfahren zwischen der Privatstiftung Lugner und Söhne und Simone Lugner verhandelt. Im Mittelpunkt stehen das Wohnrecht in der Döblinger Villa von Richard Lugner sowie finanzielle Forderungen.

Die Privatstiftung hat eine Räumungsklage eingebracht, um Simone Lugner das Wohnrecht in der Villa zu entziehen. Zugleich geht es um Ansprüche, die Simone Lugner im Zusammenhang mit der Stiftung und Erbanteilen geltend macht.

Streit um Millionenangebot

Im Vorfeld der aktuellen Verhandlung wurde ein neues Vergleichsangebot bekannt. Simone Lugner bot der Privatstiftung an, alle ihre Ansprüche um 24 Millionen Euro abzulösen. In dieser Summe sollen sowohl das Wohnrecht als auch Beteiligungen aus Erbansprüchen enthalten sein.

Stiftungsanwalt Markus Tschank weist die Forderung von 24 Millionen Euro zurück. Zuvor war die Stiftung bereit, eine Summe von drei Millionen Euro zu bezahlen. Zwischen beiden Beträgen liegt damit eine Differenz von 21 Millionen Euro.

Tschank wird mit der Aussage wiedergegeben, beim neuen Angebot seien nicht einmal neue Gutachten berücksichtigt worden. Anwalt Florian Höllwarth erklärt demnach, die Gegenseite verstehe nicht, dass es einen Prozentsatz am Erbteil gebe, der offenbar nicht berücksichtigt werde. Nach Einschätzung beider Seiten ist bei der Lücke von 21 Millionen Euro weder am Verhandlungstag noch absehbar mit einer Einigung zu rechnen.

Zeuginnen und weitere Streitpunkte

In der Verhandlung soll außerdem geklärt werden, ob Simone Lugner die im Hochzeitspakt vereinbarten Pflegeleistungen erbracht hat oder nicht. Dieser Punkt ist Teil der rechtlichen Auseinandersetzung.

Als Zeugin ist Richard Lugners Ex-Frau Christine „Mausi“ Lugner geladen, die Mutter von Jacqueline Lugner. Sie wollte vor Beginn des Prozesses keine Stellungnahme abgeben. Die Verhandlung hat zum Zeitpunkt der Berichterstattung begonnen.