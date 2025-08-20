Lukas Kokail, GAK Finance Chief: „We Need Funds to Score Goals“

Lukas Kokail, der seit Juni 2023 die finanziellen Geschicke des Grazer Athletiksport-Klub (GAK) leitet, bringt in seinem jungen Alter von 31 Jahren eine beeindruckende Karriere mit viel Fachwissen und Engagement mit. Der gebürtige Steirer hat klare und ambitionierte Ziele für den Verein, der sich in den letzten Jahren rasant in die Bundesliga zurückgekämpft hat. In einem aufschlussreichen Business-Lunch mit MeinBezirk spricht er über Vereinsbudgetierung, seine ersten Monate im Amt und die mittel- bis langfristige Planung des GAK.

Ein neuer Start für den GAK

GRAZ/STEIERMARK. Nach dem spektakulären Wiederaufstieg in die Bundesliga stehen dem GAK in den kommenden Jahren einige strukturelle und finanzielle Herausforderungen bevor. Lukas Kokail hat die Position des Geschäftsführers übernommen und erklärte in seinem Gespräch mit MeinBezirk die bestehenden Budgetpläne, das Stadionerlebnis und die Wichtigkeit einer breiten Fanbasis.

Erste Monate im Amt

„Die ersten Monate waren sehr intensiv“, berichtet Kokail. „Mein Einstieg fiel in die hektischste Zeit des Jahres: Im Juni und Juli galt es, das Budget aufzustellen, Sponsoren- und Spielerverträge zu verlängern und wichtige Dienstleister für die kommende Saison zu verpflichten. Während der sportlich ruhigeren Phase dreht sich im Hintergrund das Rad auf Hochtouren.“

Budgetstruktur des GAK

„Das Budget setzt sich aus sechs Hauptquellen zusammen: Sponsoring, Ticketing, Merchandising, mediale Rechte, Transfers und sonstige Erlöse. Sponsoring, Ticketverkäufe und Medienrechte machen den größten Teil der Einnahmen aus“, erklärt Kokail und hebt die Bedeutung dieser Faktoren für den Verein hervor.

Entwicklungspotential

Kokail sieht das größte Potenzial in der Transferpolitik. „Wir haben damit begonnen, vielversprechende junge Talente zu verpflichten, die wir in Zukunft gewinnbringend verkaufen können. Zudem wollen wir das Sponsoring ausweiten und das Stadionerlebnis für die Fans weiter verbessern. Spieltagaktionen und ein attraktiveres VIP-Angebot stehen dabei ganz oben auf unserer Agenda.“

Finanzielle Herausforderungen

In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit eines Spieltags betont Kokail: „Es gibt einen Break-Even-Point, der von der Zuschauerzahl abhängt. Spiele gegen lokale Rivalen, wie etwa das Derby, sind dagegen immer rentabel. Wir müssen kontinuierlich an unserer Zuschauerbasis arbeiten, um Saisonverluste auszugleichen.“

Langfristige Investitionen

„Langfristig planen wir Investitionen in unser Trainingszentrum, um die Infrastruktur des Vereins zu verbessern,“ so Kokail. „Dies ist ein essenzieller Schritt, um die Zukunft des GAK zu sichern und weiter auf Wachstumskurs zu bleiben.“

Tradition vs. Kommerzialisierung

In einer sich immer mehr kommerzialisierenden Fußballlandschaft bleibt Kokail optimistisch. „Tradition hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir setzen auf transparente Kommunikation mit unseren Mitgliedern. Wir müssen kein Sponsoring im Vereinsnamen anstreben, um wettbewerbsfähig zu sein, aber auch den Fans ist bewusst, dass wir finanzielle Mittel benötige, um Erfolg zu haben.“

Über Lukas Kokail

Kokail, geboren in Leoben und ausgebildet in Management und internationalen Geschäftsprozessen in Graz, hat internationale Erfahrungen in seinem Bereich gesammelt. Nach Stationen in Italien, Deutschland und Frankreich, wo er seinen Master in Corporate Finance erwarb, arbeitete er als Investment Banker in London, bevor er zu GAK wechselte.

