Lungau ehrt mit Wandmalereien Priester Josef Schitter: Ein Zeichen gegen das Vergessen

Wandmalereien im Lungau erinnern an Geistlichen Josef Schitter

In Mariapfarr und Tamsweg im Lungau sind zwei großflächige Wandmalereien entstanden, die an den Geistlichen Josef Schitter und seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus erinnern. Die Gemeinden haben sich dafür entschieden, diese Arbeiten sichtbar im Ortsbild zu realisieren.

Josef Schitter war Kooperator und Priester in Mariapfarr. Er fiel mehrfach durch öffentliche Kritik an der Politik des Dritten Reiches und durch seinen Einsatz für einen unabhängigen Religionsunterricht auf. Eine Festpredigt in der Wallfahrtskirche Sankt Leonhard in Tamsweg führte zu starkem Unmut bei der Lungauer NSDAP-Parteileitung.

1944 wurde Schitter wegen staatsfeindlicher Äußerungen verhaftet, vom Familienhof enteignet und in das Konzentrationslager Dachau überstellt. Rund 80 Jahre nach seiner Deportation und 35 Jahre nach seinem Tod wird seiner nun im Lungau auf neue Weise gedacht. An der Friedhofsmauer in Mariapfarr entstand ein neues Fresko, das ihn würdigen soll.

Die Wandmalereien stoßen in der Region nicht nur auf Zustimmung. Im Zusammenhang damit wird darauf verwiesen, dass in Mariapfarr und Tamsweg alte Wunden der nicht vollständig aufgearbeiteten NS-Zeit nachwirken. Der Historiker Klaus Heitzmann aus Tamsweg äußert sich zu Einweisungen von Menschen in Konzentrationslager. Der heutige Pfarrer von Mariapfarr, Pavo Filipović, wird mit Aussagen zur Bedeutung von Mut in bestimmten Zeiten zitiert.

Gestaltet wurden die Wandmalereien von der Künstlerin Johanna Kandl gemeinsam mit Helmut Kandl. Johanna Kandl kommt in diesem Zusammenhang auch auf die Technik der Wandmalerei zu sprechen. Die Arbeiten im Lungau sind Teil des Projekts „Orte des Gedenkens“, das im Bundesland Salzburg an vom NS-Regime verfolgte Menschen erinnert.

Im Auftrag des Landes Salzburg entsteht in jedem Bezirk ein Gedenkort für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Das Projekt wird von einer eigenen Arbeitsgruppe geleitet. Neumarkt am Wallersee im Flachgau war 2023 der erste Ort: Dort erinnert ein Kunstprojekt im Ortszentrum an den Widerstandskämpfer Georg Rinnerthaler.

Als letzter Stopp des Projekts ist Saalfelden im Pinzgau vorgesehen. Dort sollen am kommenden Montag mehrere Stolpersteine verlegt werden, die an Widerstandskämpferinnen und -kämpfer aus dem Pinzgau erinnern sollen. Im Lungau sind in den kommenden Monaten zudem weitere Vorträge und Aufführungen zum Leben katholischer Widerstandskämpfer geplant.