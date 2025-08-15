Lurgrotte Semriach: Österreichs größte Tropfsteinhöhle

Lurgrotte Semriach: Österreichs Größte Tropfsteinhöhle

Eröffnung am 15. August 2025 um 20:20 Uhr

Eingang zur Lurgrotte Semriach

Willkommen in der größten Tropfsteinhöhle Österreichs!

Die Lurgrotte Semriach bietet an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung mit konstanten Temperaturen von 9°C. Die Höhlenführung ist ein faszinierendes Erlebnis, das durch majestätische Tropfsteine und beeindruckende Felsformationen geprägt ist.
Hier kann man Stalakiten von der Decke hängen sehen und Stalagmiten, die die Höhlenböden zieren.
Die kunstvollen Licht- und Schattenspiele der Höhlenwände erwecken die Fantasie – die Formationen erinnern an unbekannte Wesen und Landschaften.

Ein Highlight der Tour ist das eindrucksvolle Licht- und Klangerlebnis im „Großen Dom“, einem der größten Höhlendome Mitteleuropas. Die Tour führt zum größten freihängenden Tropfstein der Welt, bekannt als „Der Riese“. Für Familien und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist die Höhle barrierearm und leicht zugänglich.

Adresse: Lurgrottenstraße 1, 8102 Semriach

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website der Lurgrotte.

Ich hoffe, die Bilder gefallen Ihnen! (Alle Fotos ohne Blitzlicht aufgenommen.)

