Lustenau vor entscheidender Hürde: Mit Sieg gegen Salzburg zum Bundesliga-Aufstieg

Austria Lustenau vor Fixierung des Bundesliga-Aufstiegs

Austria Lustenau steht kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Mit einem Sieg im Auswärtsspiel gegen Austria Salzburg kann der Klub den Meistertitel in der 2. Fußball-Liga fixieren und damit den Aufstieg sicherstellen.

In der Tabelle führt Austria Lustenau aktuell mit zwei Punkten Vorsprung auf den Floridsdorfer AC. Aus den verbleibenden zwei Runden benötigt die Mannschaft noch einen Sieg, um den Aufstieg zu erreichen.

Ausgangslage im Titelrennen

Der Floridsdorfer AC hat in der laufenden Saison nur noch ein Ligaspiel zu absolvieren. St. Pölten folgt drei Punkte hinter Austria Lustenau und würde bei Punktegleichheit aufgrund eines verlorenen direkten Duells hinter Lustenau gereiht werden.

Austria Lustenau hat in seiner Klubgeschichte bisher zweimal den Meistertitel geholt, in den Jahren 1997 und 2022. Für Trainer Markus Mader wäre ein weiterer Titel mit dem Klub der zweite Meistertitel innerhalb von vier Jahren.

Schlüsselspiel in Salzburg

Die Entscheidung über den möglichen Aufstieg soll im Auswärtsspiel gegen Austria Salzburg fallen. Austria Salzburg ist in dieser Saison in die 2. Liga zurückgekehrt und hat den Klassenerhalt bereits fixiert. Die Mannschaft gilt als heimstark, hat jedoch in bisher 13 Heimspielen vier Niederlagen hinnehmen müssen. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 0:0.

Trainer Markus Mader erwartet eine schwere Aufgabe in Salzburg. Er wird mit der Aussage zitiert, dass seine Mannschaft vorbereitet sei und gewinnen wolle.

Personal und Rahmenbedingungen

Austria Lustenau muss in Salzburg auf Asumah Abubakar verzichten, der wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zur Verfügung steht. Abgesehen von Abubakar kann Markus Mader laut Berichterstattung auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Das Max-Aicher-Stadion in Salzburg bietet rund 1.500 Plätze. Aufgrund einer Zehn-Prozent-Regel konnten 156 Tickets an die Anhänger von Austria Lustenau vergeben werden.

Public Viewing in Lustenau und mögliche zweite Chance

Für Fans, die nicht nach Salzburg reisen, wird im Reichshofstadion in Lustenau ein Public Viewing organisiert. Die Partie wird dort bei freiem Eintritt auf zwei Videowänden übertragen.

Falls Austria Lustenau das Spiel in Salzburg nicht gewinnt, besteht eine weitere Möglichkeit, den Aufstieg zu fixieren. Als zweite Chance wird das darauffolgende Heimspiel gegen Amstetten genannt.