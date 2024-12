Macron Unveils Surprising New Prime Minister: What You Need to Know!



Dies ist wichtig aufgrund dringend benötigter Investitionen. Macron hat zu einer neuen Ära aufgerufen, die mit neuen Kompromissen beginnen muss. Er lehnt sowohl vorgezogene Neuwahlen des Parlaments als auch einen Rücktritt als Präsident ab. In seiner Ansprache an die französische Bevölkerung warf Macron der Opposition antirepublikanisches Verhalten vor. Er betonte: „Die Regierung ist gefallen, weil sich die Rechtsextremen und Linksextremen zu einer antirepublikanischen Front vereint haben.“

Auf die einstige Volkspartei der Sozialisten, deren Abgeordnete ebenfalls gegen die Regierung stimmten, reagierte er mit: „Die Kräfte, die gestern noch in Frankreich regiert haben, haben beschlossen, ihnen zu helfen." Einige möchten ihm nun die Verantwortung für die aktuelle Situation zuschreiben. Macron stellte klar, dass er stets seine Verantwortung anerkannt hat, fügte jedoch hinzu: „Ich werde nicht die Verantwortung der anderen auf mich nehmen, insbesondere nicht von Parlamentariern, die bewusst entschieden haben, den Haushalt und die Regierung Frankreichs wenige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen zu Fall zu bringen." Das linke Lager und die Rechtsnationalen unter Marine Le Pen haben am Mittwoch mit einem Misstrauensvotum in der Nationalversammlung die Regierung von Premier Barnier nach nur knapp drei Monaten im Amt gestürzt. Das gemeinsame Vorgehen der beiden verfeindeten Blöcke stellt einen ungewöhnlichen Schritt dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politischen Spannungen in Frankreich zugenommen haben und die Zukunft der Regierung von Premier Barnier ungewiss ist.