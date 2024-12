Macron’s Shocking Announcement: A New Prime Minister is Coming!





News/APA/Freitag, 13.12.24, 08:35:15 Der Politiker François Bayrou, der als potenzieller neuer französischer Regierungschef gilt, wird am Freitag im Elysée-Palast empfangen. Laut vertraulichen Quellen erfolgt der Empfang um 08:30 Uhr. Am Vortag hatte Bayrou bereits ein Gespräch mit Präsident Emmanuel Macron. Er ist der Vorsitzende einer Partei, die mit Macron verbündet ist. Aus dem Präsidialamt wurde zuvor bekannt gegeben, dass Macron am Freitag einen neuen Premierminister ernennen wird.









Der neue Regierungschef wird folgende Herausforderungen meistern müssen: Eine stabile Regierung bilden, die auch nach einem möglichen Misstrauensvotum im Amt bleibt.

Die Nachfolge von Michel Barnier antreten, der nur drei Monate im Amt war.

Eine Mehrheit für das Budget 2025 zu sichern. Siehe auch Rorate-Messe in der Paulanerkirche: Einladungen zu einer himmlischen Erfahrung Seit den vorgezogenen Neuwahlen im Juni hat Macron kein Mehrheiten mehr im Parlament. Die Nationalversammlung ist in drei konkurrierende Blöcke gespalten.



