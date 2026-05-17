Mäharbeiten an Rheindämmen in Vorarlberg: Proaktiver Schutz vor Hochwasser mit bedachter Ökologie

Mäharbeiten an Rheindämmen in Vorarlberg für besseren Hochwasserschutz

Ab dem 18. Mai werden entlang des Rheins die Wiesen auf der Außenseite der Hochwasserdämme gemäht. Die Maßnahmen sollen den Hochwasserschutz in mehreren Vorarlberger Gemeinden unterstützen.

Die Mäharbeiten betreffen Dammabschnitte in den Gemeinden Lustenau, Höchst, Hard, Fußach, Mäder, Koblach und Meiningen.

Durch das Zurückschneiden des hohen Grases im unteren Bereich der Dammaußenseite bleibt im Hochwasserfall der landseitige Dammfuß gut einsehbar. So können mögliche Wasseraustritte oder Durchsickerungen frühzeitig festgestellt werden.

Werden solche Auffälligkeiten rechtzeitig erkannt, können notwendige Schutzmaßnahmen frühzeitig ergriffen werden. Die Mäharbeiten sind damit ein Bestandteil der Vorsorge an den Hochwasserdämmen.

Vor Beginn der Arbeiten werden die betroffenen Bereiche von ökologischen Fachleuten begutachtet. Bei der Planung soll soweit wie möglich auf ökologisch sensible Flächen und auf besondere Pflanzenbestände Rücksicht genommen werden.

In einzelnen Abschnitten kann der Frühschnitt ausgesetzt werden, um auf diese ökologischen Aspekte einzugehen.