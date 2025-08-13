Märchensommer Steiermark: Patrick Weber als Bürgermeister im Schweinekostüm

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Seit elf Jahren begeistert der Märchensommer Kinder und Erwachsene in der Steiermark, und in diesem Jahr gibt es eine besonders schrille Figur: Schauspieler Patrick Weber, bekannt für seine vielseitigen Talente, spielt in einer modernen Version der Bremer Stadtmusikanten eine pinke Schwein-Dame als Bürgermeisterin.

GRAZ. Patrick Weber ist ein echtes Multitalent: Schauspieler, Kabarettist, Drag-Queen, Moderator und Sänger. In dieser Aufführung des Märchensommers übernimmt er erstmals die Rolle der Bürgermeisterin von Bremen – ein schillerndes Schwein mit Glamour und Showtalent. Die Figur ist laut, bunt und etwas korrupt, jedoch mit einem schalkhaften Charme: „Ich bin kein Kollegenschwein, sondern eine Rampensau“, schmunzelt Weber, der zusammen mit der Märchensommer-Intendantin Nina Blum seine Rolle liebevoll „Grazia Patricia Mangalica“ nannte.

Der Schauspieler ist der Meinung, Kindertheater muss genauso ernst genommen werden wie Theater für Erwachsene. | Foto: M. Giesinger

Kindertheater mit Vorbildwirkung

Für Weber ist es eine Selbstverständlichkeit, beim Märchensommer eine weibliche Rolle zu übernehmen: „Ich bringe die Erfahrung als Drag-Queen Grazia Patricia mit. Das hilft mir, mich selbst zu schminken und auf High Heels zu gehen.“ Dennoch sei die Rolle unabhängig von Drag-Kunst: „Es ist ein Schwein in einem Kleid“, betont er. Der Märchensommer ist bekannt dafür, traditionelle Geschlechterrollen spielerisch zu hinterfragen, und die Kinder sind aktiv daran beteiligt: „Sie fragen nicht, warum ein Mann ein Kleid trägt, sondern ob meine Schweinenase echt ist“, erzählt Weber mit einem Lächeln. „Kinder denken nicht in Schubladen – für sie zählt die Frage: Ist jemand lieb oder böse? Und ist es lustig?“

Patrick Weber hat keine Probleme, eine weibliche Rolle zu spielen, dank seiner Erfahrung als Drag-Queen. | Foto: Marisa Vranjes

Die Inszenierung selbst ist humorvoll, musikalisch und voller Fantasie: Ein ESC-artiger Musikwettbewerb ersetzt die klassische Handlung. Hinter der unterhaltsamen Fassade steckt jedoch eine wesentliche Botschaft: „Es geht darum, gemeinsam stärker zu sein und sich gegen Unrecht zu erheben“, erklärt Weber. Kinder zeigen ihre Emotionen, indem sie im Theater aktiv reagieren, und sein Glaube an die Fähigkeiten von Kindern ist evident: „Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl – sie schreien ‚Buh!‘, wenn etwas Ungerechtes passiert.“ Diese Beteiligung zeigt, dass Kindertheater weit mehr ist als nur Unterhaltung; es hat eine tiefgreifende Vorbildwirkung.

Viel Herz auf und hinter der Bühne

Für den Wahlwiener Weber ist der Märchensommer eine besondere Gelegenheit: „Es ist herrlich, wieder länger in Graz spielen zu dürfen – meiner Heimatstadt.“ Hinter den Kulissen entsteht eine familiäre Atmosphäre im Ensemble, das im Grazer Priesterseminar untergebracht ist: „Es fühlt sich an wie ein Schulausflug,“ verrät Weber. „Der Märchensommer ist ein Projekt voller Herzblut, von der Regie bis zum Publikumsdienst.“

Nina Blum hat den gebürtigen Grazer erstmals zum Märchensommer-Steiermark-Ensemble eingeladen. | Foto: Märchensommer Steiermark/Reischl

Viele der Beteiligten sind ehemalige Märchensommer-Spielkinder, die nun hinter den Kulissen stehen. Diese anhaltende Rückkehr und Verbundenheit mit dem Theater schafft eine einzigartige Gemeinschaft. Weber scherzt: „Eine Warnung wäre angebracht: Achtung, Gefahr! Wenn Sie einmal zum Märchensommer kommen, kommen Sie jedes Jahr wieder.“

Märchensommer Steiermark 2025
Der Märchensommer präsentiert noch bis 24. August „Die Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ im Hof des Priesterseminars in Graz. Weitere Informationen zu Terminen und Tickets finden Sie auf www.märchensommer.at.

Das könnte dich auch interessieren:
Musikalische Reise nach Bremen beim Märchensommer 2025
Fratz Graz bespielt zwei Wohnstraßen in Eggenberg
Demokratie beginnt schon im Kindergarten



Source link

Related posts:

  1. Gewinne 3×2 Tickets: Premiere-Highlights beim Märchensommer Steiermark!
  2. Premiere in Graz: Musikalische Entdeckungsreise nach Bremen beim Märchensommer 2025
  3. Gewerkschaftsjugend: Patrick Dolc zum Vorsitzenden in der Steiermark gewählt
  4. Kindertheater: Die Bremer Stadtmusikanten beim „Märchensommer“ in Graz
Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen