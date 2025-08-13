Märchensommer Steiermark: Patrick Weber als Bürgermeister im Schweinekostüm

Seit elf Jahren begeistert der Märchensommer Kinder und Erwachsene in der Steiermark, und in diesem Jahr gibt es eine besonders schrille Figur: Schauspieler Patrick Weber, bekannt für seine vielseitigen Talente, spielt in einer modernen Version der Bremer Stadtmusikanten eine pinke Schwein-Dame als Bürgermeisterin.

GRAZ. Patrick Weber ist ein echtes Multitalent: Schauspieler, Kabarettist, Drag-Queen, Moderator und Sänger. In dieser Aufführung des Märchensommers übernimmt er erstmals die Rolle der Bürgermeisterin von Bremen – ein schillerndes Schwein mit Glamour und Showtalent. Die Figur ist laut, bunt und etwas korrupt, jedoch mit einem schalkhaften Charme: „Ich bin kein Kollegenschwein, sondern eine Rampensau“, schmunzelt Weber, der zusammen mit der Märchensommer-Intendantin Nina Blum seine Rolle liebevoll „Grazia Patricia Mangalica“ nannte.

Kindertheater mit Vorbildwirkung

Für Weber ist es eine Selbstverständlichkeit, beim Märchensommer eine weibliche Rolle zu übernehmen: „Ich bringe die Erfahrung als Drag-Queen Grazia Patricia mit. Das hilft mir, mich selbst zu schminken und auf High Heels zu gehen.“ Dennoch sei die Rolle unabhängig von Drag-Kunst: „Es ist ein Schwein in einem Kleid“, betont er. Der Märchensommer ist bekannt dafür, traditionelle Geschlechterrollen spielerisch zu hinterfragen, und die Kinder sind aktiv daran beteiligt: „Sie fragen nicht, warum ein Mann ein Kleid trägt, sondern ob meine Schweinenase echt ist“, erzählt Weber mit einem Lächeln. „Kinder denken nicht in Schubladen – für sie zählt die Frage: Ist jemand lieb oder böse? Und ist es lustig?“

Die Inszenierung selbst ist humorvoll, musikalisch und voller Fantasie: Ein ESC-artiger Musikwettbewerb ersetzt die klassische Handlung. Hinter der unterhaltsamen Fassade steckt jedoch eine wesentliche Botschaft: „Es geht darum, gemeinsam stärker zu sein und sich gegen Unrecht zu erheben“, erklärt Weber. Kinder zeigen ihre Emotionen, indem sie im Theater aktiv reagieren, und sein Glaube an die Fähigkeiten von Kindern ist evident: „Kinder haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl – sie schreien ‚Buh!‘, wenn etwas Ungerechtes passiert.“ Diese Beteiligung zeigt, dass Kindertheater weit mehr ist als nur Unterhaltung; es hat eine tiefgreifende Vorbildwirkung.

Viel Herz auf und hinter der Bühne

Für den Wahlwiener Weber ist der Märchensommer eine besondere Gelegenheit: „Es ist herrlich, wieder länger in Graz spielen zu dürfen – meiner Heimatstadt.“ Hinter den Kulissen entsteht eine familiäre Atmosphäre im Ensemble, das im Grazer Priesterseminar untergebracht ist: „Es fühlt sich an wie ein Schulausflug,“ verrät Weber. „Der Märchensommer ist ein Projekt voller Herzblut, von der Regie bis zum Publikumsdienst.“

Viele der Beteiligten sind ehemalige Märchensommer-Spielkinder, die nun hinter den Kulissen stehen. Diese anhaltende Rückkehr und Verbundenheit mit dem Theater schafft eine einzigartige Gemeinschaft. Weber scherzt: „Eine Warnung wäre angebracht: Achtung, Gefahr! Wenn Sie einmal zum Märchensommer kommen, kommen Sie jedes Jahr wieder.“

Märchensommer Steiermark 2025

Der Märchensommer präsentiert noch bis 24. August „Die Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“ im Hof des Priesterseminars in Graz. Weitere Informationen zu Terminen und Tickets finden Sie auf www.märchensommer.at.

