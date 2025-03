März-Highlights: Musiklegenden, Kultshows und Top-Acts in der Wiener Stadthalle

Erleben Sie zwei musikalische Legenden, aufregende Live-Shows und eine beeindruckende Vielfalt an Talenten in der Wiener Stadthalle im März. Hier ist eine Übersicht der Top-Events und wo Sie sich Ihre Tickets sichern können.

WIEN. Der März verspricht ein aufregender Monat in der Wiener Stadthalle zu werden. Diverse Veranstaltungen stehen auf dem Programm, die von packenden Stunts bis hin zu fesselnden musikalischen Darbietungen reichen. Die Highlights sind das Adrenalin-geladene Show-Event „Masters of Dirt“, die eingängigen Melodien von Wincent Weiss, die provokanten Rhythmen von K. I. Z. und die unverwechselbare Stimme der Musiklegende Anastacia.

Hier haben wir die besten Veranstaltungen des Monats für Sie zusammengefasst.

Masters Of Dirt „Freestyle Showdown“

Ab Freitag, den 14. März, verwandelt sich die Stadthalle in die spektakulärste Freestyle-Arena der Welt mit der Show „Masters of Dirt 2025 – Freestyle Showdown!“. Diese Veranstaltung umfasst 31 Shows in 14 Ländern und verspricht ein Erlebnis voller Adrenalin, atemberaubenden Stunts und aufregendem Entertainment. Die Zuschauer können sich auf neue Show-Elemente und unvergleichliche Action freuen, wie in einer offiziellen Pressemitteilung angekündigt.

Lenny Kravitz und seine „Blue Electric Light Tour 2025“

Musikliebhaber können sich am 9. März auf einen besonderen Auftritt von Lenny Kravitz freuen, einem viermaligen Grammy-Gewinner. Mit einer über drei Jahrzehnte währenden Karriere, die von Rock und Funk der 60er und 70er Jahre geprägt ist, bringt er sowohl seine legendären Hits wie „Are You Gonna Go My Way“ und „Fly Away“ als auch Songs seines neuen Albums „Blue Electric Light“ auf die Bühne.

Wincent Weiss und K. I. Z.

Am 20. März wird der deutsche Musiker Wincent Weiss die Bühne betreten. Er hat im Schnitt über 1,5 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und mehr als 1,7 Milliarden Streams auf YouTube. Seine Konzerte sind ein Wechselspiel zwischen euphorischen, lauten und nachdenklich leisen Momenten, was die Stadthalle betont.

Zwei Tage später, am 22. März, wird die Berliner Rap-Gruppe K. I. Z. für ihre spannende „Görlitzer Park“-Tour in der Stadthalle auftreten. Bekannt für ihre provokanten Texte und energetischen Live-Shows haben sie sich auch in Österreich eine treue Fanbasis aufgebaut.

Anastacias „Not That Kind 25th Anniversary Tour“

Am 27. März hat die Wiener Stadthalle das Vergnügen, die Pop-Ikone Anastacia willkommen zu heißen. Mit ihrer kraftvollen, unverwechselbaren Stimme und Millionen verkauften Platten weltweit ist sie eine feste Größe in der Musikszene. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums „Not That Kind“ geht sie auf große Tournee und macht auch Halt in Wien.

Für weitere Veranstaltungen und Tickets besuchen Sie bitte stadthalle.com. Tickets für die noch verfügbaren Events sind sowohl an der Kasse der Stadthalle als auch online oder telefonisch unter 01/79 999 79 sowie im Wien-Ticket-Callcenter unter 01/588 85 (täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar) erhältlich. Zusätzlich sind Tickets im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert-von-Karajan-Platz, 1. Bezirk, täglich von 10 bis 19 Uhr) sowie auf wien-ticket.at und an allen anderen Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

