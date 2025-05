Die traditionelle 1. Mai Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden – Neutralität – Gerechtigkeit“ und startet um 10 Uhr am Südtiroler Platz in Graz. Anlässlich des 1. Mai lädt der KPÖ-Gemeinderatsklub gemeinsam mit der KPÖ Steiermark, der KPÖ Graz und dem KPÖ-Bildungsverein anschließend zum großen Mai-Fest ins Volkshaus in der Lagergasse 98a ein. Der 1. Mai als Internationaler Tag der Arbeiterbewegung ist aktueller denn je. Die arbeitenden Menschen und jene, die auf Arbeitssuche sind, benötigen gerade in der heutigen Zeit einen Tag wie diesen, an dem nicht nur gefeiert wird, sondern auch darauf hingewiesen wird, dass alle Errungenschaften erkämpft wurden. Das Leben der Menschen ist oft nicht einfach; sie brauchen Löhne und Gehälter, von denen sie leben können, sowie Maßnahmen gegen die Teuerung. Siehe auch Retter im Auto-Feuer, Hausbesetzung, neues Tiger-Weibchen „Menschen brauchen Geld für ein besseres Leben und nicht für Kriege!“ Aber es geht am 1. Mai auch um das große Thema Frieden. An der Neutralität Österreichs darf auf keinen Fall gerüttelt werden. Unser Land muss ein friedliches Land bleiben, das immer die Hand ausstreckt gegenüber jedem Menschen, der bei uns ist“, betont die Grazer Bürgermeisterin und KPÖ-Obfrau Elke Kahr. Beim Mai-Fest im Volkshaus erwartet alle Besucher*innen ab 13 Uhr eine internationale Küchenstraße im Volkshaus, und es gibt auch viel Musik. Mit dabei ist das Wiener Harri Stojka Hot Swing Trio, die Grazer Original Union Bar und Los Fastidios aus Italien. Siehe auch "Wien-Rede": Mahrer fordert Sicherheitswache in kriminalitätsbelasteten Gebieten

Die KPÖ Steiermark hat in der Vergangenheit den 1. Mai unter dem Motto „Wohnen darf nicht arm machen!“ begangen. Im Jahr 2023 nahmen über 1.300 Menschen an der Demonstration vom Mariahilfer Platz bis zum Eisernen Tor teil. Die Hauptrede hielt die Grazer KPÖ-Obfrau Elke Kahr, die betonte: „Frieden, Solidarität, leistbares Wohnen, ein gutes Gesundheits- und Pflegewesen und eine Gesellschaft, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht der Profit: Dafür steht der 1. Mai, und dafür steht die KPÖ.“ (kpoe-steiermark.at)

Zudem startete die KPÖ Steiermark eine Wohnpetition, um den Druck auf die Landesregierung zu erhöhen und leistbares Wohnen als Schlüsselthema auf allen Ebenen zu etablieren. (kpoe-steiermark.at)

Im Jahr 2023 wurde die Demonstration von der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr angeführt, was eine besondere Bedeutung für die Veranstaltung hatte. (derstandard.at)

Die KPÖ setzt sich kontinuierlich für soziale Gerechtigkeit, Frieden und die Wahrung der Neutralität Österreichs ein. Diese Themen werden auch in der diesjährigen 1. Mai Demonstration und dem anschließenden Mai-Fest im Volkshaus im Vordergrund stehen.





