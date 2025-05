Maibaum-Challenge 2025: Ries sichert sich erneut den Sieg in Graz

Mit über 28 Metern Länge und 26 engagierten Helferinnen und Helfern beim Schnitzen, Kranzbinden und Aufstellen holte sich der Bezirk Ries in diesem Jahr 63,8 % der Stimmen und damit erneut den Sieg bei der MeinBezirk-Maibaum-Challenge in Graz.

GRAZ. Der Bezirk Ries setzt erneut Maßstäbe: Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich der Bezirk den Sieg bei der renommierten MeinBezirk-Maibaum-Challenge, einem Wettbewerb, der die besten Maibäume aus ganz Graz präsentiert. Der beeindruckende Maibaum, der über 28 Meter misst, wurde durch die gemeinschaftliche Anstrengung der Anwohner mit Liebe zum Detail und großem Engagement errichtet.

Gemeinsam gegen Wind und Wetter

Die Maibaumaktion symbolisiert den starken Gemeinschaftsgeist des Bezirks. 26 freiwillige Helferinnen und Helfer kamen zusammen, um den Maibaum zu schnitzen und mit kunstvollen Kränzen zu schmücken, auch wenn das Wetter weniger einladend war. Anhaltender Regen stellte eine Herausforderung dar, aber der unerschütterliche Teamgeist der Beteiligten überwand alle Widrigkeiten.

Beim feierlichen Aufstellen des Maibaums erhielten die Organisatoren Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten wie Stadtrat Kurt Hohensinner und Landesrat Willibald Ehrenhöfer, die tatkräftig mit anpackten. „Tradition und Brauchtum werden im Bezirk Ries gelebt. Darauf können wir stolz sein!“, bemerkte Bezirksvorsteher Josef Schuster begeistert. Er sprach ein herzliches Dankeschön an alle aus, die ihre Zeit und Energie investiert haben, um diesen einzigartigen Maibaum zu errichten, der erneut zur beliebtesten Attraktion der Murmetropole gewählt wurde.

Alle steirischen Bezirkssieger nehmen am Wettbewerb um den prestigeträchtigen Titel „Schönster Maibaum der Steiermark“ teil. Zudem hat der Gewinner die Chance, einen SPAR-Gutschein im Wert von 500 Euro zu gewinnen. Der Start der Online-Abstimmung erfolgt am 20. Mai 2025, und der Link zum Voting wird an diesem Tag bereitgestellt.

Die Maibaum-Challenge 2025 wird unterstützt von:

