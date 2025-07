Mama Vida: Unterstützung für Mütter in der Landstraße in allen Lebenslagen

Der Verein Mama Vida hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere Müttern mit Migrationshintergrund und Alleinerziehenden einen Raum für Gesundheit und Stärke zu bieten. Mit der Eröffnung im Café „Jack and the Coffee Bean“ in der Landstraße wird das „Herzensprojekt“ von Ludisis Mones Castellanos, der Gründerin und Obfrau des Vereins, ins Leben gerufen. Ziel ist es, dass sich keine Mutter in Wien mehr alleine fühlt.

WIEN/LANDSTRASSE. Durch die feierliche Auftaktveranstaltung wird ein neuer Raum für Mütter in der Landstraße geschaffen. Im „familienfreundlichen“ Café „Jack and the Coffee Bean“ in der Ungargasse 56 haben Mütter künftig die Möglichkeit, sich untereinander über ihre Lebenssituationen auszutauschen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen.

Die Gründerin und Obfrau, Ludisis Mones Castellanos, hat selbst einschneidende Erfahrungen als kubanische Mutter in Wien gemacht. Nach der Geburt ihres Kindes litt sie unter postpartalen Depressionen und erlebte, wie wichtig Gemeinschaft, Bewegung und kulturelle Verbundenheit sind. „Ich möchte anderen Müttern helfen, die ähnliche Schwierigkeiten durchleben“, erklärt Castellanos.

Mama Vida als Antwort auf Herausforderungen

Castellanos kam 2019 nach Wien und hat als psychosoziale Beraterin in Ausbildung das Primärziel, die mentale Gesundheit von Müttern zu fördern. Ihr Verein legt besonderen Wert auf alleinerziehende Mütter und solche mit Migrationshintergrund. „Wir möchten durch gemeinsame Aktivitäten die Heilung fördern und eine inklusive Gemeinschaft schaffen“, fügt sie hinzu.

„Mama Vida ist unsere Antwort auf diese Herausforderungen. Wir bieten einen Raum zum Tanzen, Teilen, Heilen und Wachsen“, erklärt Castellanos. Zu den Aktivitäten gehören Tanz- und Yogaworkshops, die in Deutsch, Englisch und Spanisch angeboten werden. Darüber hinaus liegt der Fokus auf gegenseitiger Unterstützung durch Mentoring und Peer-to-Peer-Formate, um echten Austausch zu ermöglichen.

Ganzheitliche und leistbare Unterstützung für Mütter

Die Auftaktveranstaltung wurde mit bunten Blüten, lateinamerikanischer Musik und ehrlichen Gesprächen gefeiert – eine Tradition, die fortgeführt werden soll. Jeden Mittwoch um 16 Uhr findet im „Jack and the Coffee Bean“ das kostenlose Angebot „Salsa, Coffee und Community for Mamas“ statt, bei dem Mütter tanzen und sich vernetzen können.

Zusätzlich sind Veranstaltungen in anderen Bezirken geplant, um Müttern in Wien eine breite Palette an Unterstützung zu bieten. Castellanos wird dabei von ihrer Stellvertreterin Greta Herdemerten sowie Yorely Andrea Colmenares Medina und Maria Daniel Carrasco de Krainer unterstützt. Gemeinsam arbeiten sie daran, eine “ganzheitliche, leistbare Unterstützung für Mütter” sicherzustellen. Detaillierte Informationen und kommende Termine sind auf der Webseite Mama Vida Club zu finden.

