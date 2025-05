Managementwechsel: Neue Führungsspitze bei der Pfeifergroup

Am 1. Mai 2025 trat Günther Binder die Position des CFO bei der Pfeifer Group an, nachdem Ewald Franzoi nach über 25 Jahren an der Spitze in den Ruhestand ging.

Pfeifer Group

IMST. Die aktuelle Geschäftsführung der Pfeifer Holding besteht aus Michael Pfeifer (CEO), Clemens Pfeifer (CTO) und Günther Binder (CFO). Zusätzlich haben DI Alexander Kainer und Ingo Meitinger bereits am 1. Januar 2025 die Leitung der Pfeifer Timber GmbH übernommen. Mit Günther Binder gewinnt die Pfeifer Group einen erfahrenen Finanzexperten, der umfassende internationale Führungserfahrung mitbringt. Der gebürtige Österreicher war zuvor in Führungspositionen in der Baumaschinenindustrie tätig, unter anderem als Vorstand für Finanzen und IT bei Wacker Neuson SE in München. Zuvor war er CFO bei Plasser & Theurer, einem Unternehmen für Bahnbaumaschinen mit rund 2.000 Mitarbeitenden in Linz.

Holz Pfeifer

Nahtloser Übergang

CEO Michael Pfeifer äußert sich erfreut über den nahtlosen Führungsübergang: „Günther Binder bringt durch seine vielseitigen Finanzpositionen und seine Erfahrung in multinationalen Unternehmen umfassendes Wissen mit, das er zur Stärkung der Pfeifer Group einbringen wird.“

Holz Pfeifer

Ewald Franzoi in den Ruhestand

Die Führungswechsel wurden durch die Pensionierung von Ewald Franzoi notwendig, der seit 1999 entscheidend an der Entwicklung der Pfeifer Group mitwirkte. Unter seiner Leitung nahm das Unternehmen bedeutende Veränderungen vor: Die Übernahme der Heggenstaller-Gruppe im Jahr 2005, der Bau des Werkes in Lauterbach 2007, die Akquisition in Chanovice 2016, die Einführung des konzernweiten SAP-Systems 2020 und die Übernahme von Pölkky Oy im Jahr 2023. Im Ruhestand bleibt Franzoi der Gruppe verbunden und wird weiterhin als Vorstand der Barbara Pfeifer Privatstiftung sowie als Board-Mitglied bei Pölkky aktiv sein.

Erfahrene Führungsspitze

Bereits seit 1. Januar 2025 leiten Alexander Kainer und Ingo Meitinger die Geschäfte der Pfeifer Timber GmbH. Meitinger, der seit fast 30 Jahren im Unternehmen ist, hat diverse Führungsrollen durchlaufen, während Kainer mit über 20 Jahren Erfahrung in internationaler Unternehmensentwicklung zur Pfeifer Group stieß und 2023 zum COO berufen wurde. Ihre Schwerpunkte liegen auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Strategische Weichenstellung

Die Pfeifer Group hat sich in den letzten Jahren signifikant weiterentwickelt, unter anderem durch neue Produktionsstätten und eine Expansion in neue Märkte. Diese strukturellen Änderungen bekräftigen die zukunftsorientierte Richtung der Gruppe und stärken ihre Position als einer der führenden Holzverarbeiter Europas.

Zur Pfeifer Group

Die Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Mit 2.600 Mitarbeitern in 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Imst (Tirol/Österreich). Jährlich werden in den hochmodernen Sägewerken der Gruppe etwa 5,4 Millionen Festmeter Holz verarbeitet, das dann zu Schnittholz, Brettschichtholz, Biokraftstoffen und weiteren Produkten weiterverarbeitet wird.