Mann nach Angriff auf Polizisten in Wien festgenommen.

Am Sonntagabend, dem 11. Mai 2025, ereignete sich in der Czerningasse im 2. Bezirk von Wien ein Vorfall, bei dem ein Polizist während des Versuchs, einen Streit zwischen zwei Männern zu schlichten, tätlich angegriffen wurde. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung auf der Fahrbahn alarmiert. Bei dem Versuch, die Streithähne zu trennen, wurde ein Beamter von einem der Männer angegriffen und verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der verletzte Polizist wurde vor Ort medizinisch versorgt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Solche Vorfälle sind leider keine Einzelfälle in Wien. Im Februar 2025 wurde ein 22-jähriger Mann in Wien-Meidling festgenommen, nachdem er Polizisten während eines Streits mit seinem Vater angegriffen hatte. Der Mann hatte die Beamten geschlagen und getreten, als diese versuchten, den Streit zu schlichten. (vol.at)

Die Wiener Polizei betont die Bedeutung der Deeskalation in Konfliktsituationen und setzt auf präventive Maßnahmen, um solche Vorfälle zu verhindern. Zudem werden regelmäßige Schulungen für Beamte durchgeführt, um den Umgang mit aggressiven Situationen zu verbessern.

Die Czerningasse, in der der Vorfall stattfand, ist eine belebte Straße im 2. Bezirk Wiens, die für ihre Mischung aus Wohn- und Geschäftshäusern bekannt ist. In der Vergangenheit gab es in dieser Gegend immer wieder kleinere Auseinandersetzungen, die jedoch meist schnell unter Kontrolle gebracht werden konnten.

Die Wiener Polizei ruft die Bevölkerung dazu auf, bei Konflikten Ruhe zu bewahren und die Beamten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Zudem wird empfohlen, bei Zeugen von Straftaten sofort die Notrufnummer 133 zu wählen.

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an, und weitere Details werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.





