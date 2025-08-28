Margareten: Anton Proksch Institut befasst sich mit traditionellen und zeitgemäßen Süchten

Das Anton Proksch Institut in Margareten behandelt seit Februar 2024 täglich etwa 100 Menschen mit Suchterkrankungen. Laut Oliver Scheibenbogen, dem Einrichtungsleiter, hat sich das Abhängigkeitsverhalten in den letzten Jahren stark verändert.

WIEN/MARGARETEN. Ein stiller Zustand ruht über dem Flur des Margaretner Anton Proksch Instituts. Die schlichten, ungeschmückten Wände erzeugen eine sterile Atmosphäre. An den Wänden entlang sitzen vereinzelt Personen auf Bänken. MeinBezirk hat gemeinsam mit Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) die Suchtambulanz besucht.

Für viele ist dieser Ort der erste Schritt in ein Leben ohne Sucht. „Hier erhält man einen ersten Termin zur Einschätzung des Suchtverhaltens“, erklärt Oliver Scheibenbogen. „Basierend auf dieser Einschätzung entscheiden wir, ob eine stationäre oder ambulante Betreuung angebracht ist“, führt er fort. Regierungen und Institutionen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, solche Beratungsangebote auszubauen, da die Zahl der Suchterkrankungen kontinuierlich steigt.

Individuelle Behandlungsansätze

Die Einrichtung im 5. Bezirk konzentriert sich auf ambulante Fälle. Ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Ärzten, Psychotherapeuten und Sozialarbeitern, bietet den Klienten eine umfassende Betreuung. „In den ersten Wochen sind Ärzte entscheidend für die Suchtbekämpfung, während Psychotherapeuten später eine zentrale Rolle einnehmen. Sozialarbeiter begleiten den gesamten Prozess und unterstützen beim Umgang mit Herausforderungen außerhalb der Einrichtung“, erklärt Scheibenbogen. Jeder Klient hat einzigartige Bedürfnisse, was eine maßgeschneiderte Behandlung erforderlich macht.





„Unter diesem Dach finden alle Süchte Platz“, erklärt Scheibenbogen. Ein erheblicher Teil der Klienten leidet unter Alkoholsucht. Illegale Drogen machen nur einen kleinen Teil der Patienten aus. Neuere Entwicklungen zeigen, dass immer mehr Menschen unter Handy- oder Internetsucht leiden. Das Anton Proksch Institut reagiert auf diese Veränderungen, um neue Behandlungsansätze zu entwickeln.

„Abstinenz ist nicht das einzige Ziel“

Die neuen Süchte altere Herangehensweisen an Suchtverhalten, die traditionell immer von Abstinenz ausgingen. „Bei Suchtverhalten, das im Alltag präsent bleibt wie Handysucht oder Kaufsucht, muss man neue Ansätze finden“, betont Scheibenbogen. Anstatt Scham zu empfinden, sollten Menschen offen über ihre Abhängigkeiten sprechen, da viele damit kämpfen.





Bezirksvorsteher Michael Luxenberger ist von der Bedeutung des Angebots in Margareten überzeugt: „Hier finden Menschen, die mit Suchterkrankungen kämpfen, eine respektvolle Begleitung.“ Täglich betreten rund 100 Menschen die weißen Gänge des Anton Proksch Instituts auf der Suche nach Hilfe – darunter oft auch Neulinge. Oliver Scheibenbogen chartiert: „Es geht weniger um Abstinenz, sondern darum, den Menschen zu helfen, ihr Leben zurückzugewinnen und Freude am Leben zu finden.“ Dieses Ziel verfolgt das Team des Instituts täglich mit Leidenschaft.

