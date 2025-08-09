Margareten: Café Prisemut bietet Unterstützung für Familien mit autistischen Kindern

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Das Café Prisemut ist nicht nur ein Ort für aromatischen Kaffee, sondern auch ein sozialer Treffpunkt, der Familien mit autistischen Kindern unterstützt. Hier arbeiten fünf engagierte Ergotherapeutinnen, die kostenlos Hilfe anbieten, um betroffenen Familien eine dringend benötigte Auszeit zu ermöglichen.

WIEN/MARGARETEN. „Schau, ich mache hier Kaffee“, ruft Lea Strigl und wendet sich freundlich an ein Kind, das neugierig auf den Boden sitzt. Das Kind beobachtet gespannt die Geräusche der Kaffeemaschine, während seine Mutter in der Nähe mit anderen Eltern spricht. In einer ruhigen Ecke fernab des geschäftigen Naschmarkts liegt das Café Prisemut in der Franzensgasse 14, das nicht nur für seinen guten Kaffee bekannt ist, sondern vor allem für sein sozial engagiertes Konzept.

Ein Ort für Verständnis und Unterstützung

„Das Eltern-Sein für ein Kind mit Autismus ist eine extreme Herausforderung“, erklärt Strigl. „Ohne Unterstützung ist es oft nicht zu schaffen. Wir möchten denjenigen helfen, die sich eine oft kostspielige Therapie nicht leisten können.“ Zusammen mit vier anderen Ergotherapeutinnen hat sie das Projekt Prisemut ins Leben gerufen, um den Druck von den Schultern der Eltern zu nehmen.

Im Prisemut werden autistische Kinder behandelt und deren Eltern finden einen ruhigen Raum zum Austausch. | Foto: Marius Mammerler

Im Café erhalten Kinder mit Autismus ergotherapeutische Behandlungen, während ihre Eltern in entspannter Atmosphäre an Workshops teilnehmen können. Dazu gehören Yoga-Kurse, Achtsamkeitstrainings oder einfach nur gesellige Gespräche mit anderen Eltern. “Für autistische Kinder ist viel Aufmerksamkeit erforderlich. Oft bleibt den Eltern keine Zeit für ihr eigenes Wohlbefinden“, ergänzt die Ergotherapeutin. Durch die Betreuung der Kinder können die Eltern sich entspannen und sich mit anderen in ähnlichen Situationen austauschen.

Therapie für alle

Das Café Prisemut richtet sich an Familien, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. „Die Therapiestunden sind nahezu kostenlos, da wir uns an den Rückerstattungen der Krankenkassen orientieren“, erklärt Strigl. Momentan werden wöchentlich zwölf Therapieeinheiten angeboten, und auch Logopäden haben sich bereits angeschlossen, um zusätzliche Hilfe zu bieten. Das Café zieht derzeit vor allem lokale Gäste an, die eine Tasse Kaffee in angenehmer Gesellschaft genießen möchten.

Derzeit gibt es zwölf kostenlose Therapieeinheiten pro Woche. | Foto: Marius Mammerler

Mit dem erfolgreichen Start des Projekts plant Strigl, das Angebot auszubauen und das Café häufiger zu öffnen. „Wir möchten so viele Familien wie möglich eine Prise Mut und Unterstützung bieten“, sagt sie. Momentan hat das Café mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für mehr Informationen über das Angebot und die Möglichkeiten, wie Sie unterstützen können, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

Das könnte dich auch interessieren:

Dieses Lebewesen wird von ganz Margareten gehasst

Lehrlingsmesse in Margareten war „voller Erfolg“

Margareten will Touristenbus-Problematik bekämpfen



Source link

Related posts:

  1. Wo überquerst du in Margareten nur ungern die Straße?
  2. Kleinparteien: SÖZ und HC nehmen an der Bezirkswahl in Margareten teil
  3. Neos-Vorschlag: Hacker setzt sich gegen Sozialhilfe-Kürzungen für Familien in Wien ein
  4. „Zeitpolster“ sucht Unterstützung für die Kinderbetreuung
Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen