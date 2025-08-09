Margareten: Café Prisemut bietet Unterstützung für Familien mit autistischen Kindern

Das Café Prisemut ist nicht nur ein Ort für aromatischen Kaffee, sondern auch ein sozialer Treffpunkt, der Familien mit autistischen Kindern unterstützt. Hier arbeiten fünf engagierte Ergotherapeutinnen, die kostenlos Hilfe anbieten, um betroffenen Familien eine dringend benötigte Auszeit zu ermöglichen.

WIEN/MARGARETEN. „Schau, ich mache hier Kaffee“, ruft Lea Strigl und wendet sich freundlich an ein Kind, das neugierig auf den Boden sitzt. Das Kind beobachtet gespannt die Geräusche der Kaffeemaschine, während seine Mutter in der Nähe mit anderen Eltern spricht. In einer ruhigen Ecke fernab des geschäftigen Naschmarkts liegt das Café Prisemut in der Franzensgasse 14, das nicht nur für seinen guten Kaffee bekannt ist, sondern vor allem für sein sozial engagiertes Konzept.

Ein Ort für Verständnis und Unterstützung

„Das Eltern-Sein für ein Kind mit Autismus ist eine extreme Herausforderung“, erklärt Strigl. „Ohne Unterstützung ist es oft nicht zu schaffen. Wir möchten denjenigen helfen, die sich eine oft kostspielige Therapie nicht leisten können.“ Zusammen mit vier anderen Ergotherapeutinnen hat sie das Projekt Prisemut ins Leben gerufen, um den Druck von den Schultern der Eltern zu nehmen.

Im Café erhalten Kinder mit Autismus ergotherapeutische Behandlungen, während ihre Eltern in entspannter Atmosphäre an Workshops teilnehmen können. Dazu gehören Yoga-Kurse, Achtsamkeitstrainings oder einfach nur gesellige Gespräche mit anderen Eltern. “Für autistische Kinder ist viel Aufmerksamkeit erforderlich. Oft bleibt den Eltern keine Zeit für ihr eigenes Wohlbefinden“, ergänzt die Ergotherapeutin. Durch die Betreuung der Kinder können die Eltern sich entspannen und sich mit anderen in ähnlichen Situationen austauschen.

Therapie für alle

Das Café Prisemut richtet sich an Familien, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. „Die Therapiestunden sind nahezu kostenlos, da wir uns an den Rückerstattungen der Krankenkassen orientieren“, erklärt Strigl. Momentan werden wöchentlich zwölf Therapieeinheiten angeboten, und auch Logopäden haben sich bereits angeschlossen, um zusätzliche Hilfe zu bieten. Das Café zieht derzeit vor allem lokale Gäste an, die eine Tasse Kaffee in angenehmer Gesellschaft genießen möchten.

Mit dem erfolgreichen Start des Projekts plant Strigl, das Angebot auszubauen und das Café häufiger zu öffnen. „Wir möchten so viele Familien wie möglich eine Prise Mut und Unterstützung bieten“, sagt sie. Momentan hat das Café mittwochs und donnerstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für mehr Informationen über das Angebot und die Möglichkeiten, wie Sie unterstützen können, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

