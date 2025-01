Margareten: So einfach ist es, gute Vorsätze im Bezirk umzusetzen.

Im neuen Jahr wollen viele Menschen Veränderungen in ihrem Leben vornehmen. Um sicherzustellen, dass die Neujahrsvorsätze nicht schnell wieder aufgegeben werden, hat MeinBezirk einige hilfreiche Anlaufstellen in Margareten zusammengestellt.

WIEN/MARGARETEN. Der Beginn eines neuen Jahres ist oft der perfekte Anlass für gute Vorsätze. 2025 ist gerade erst angebrochen und bringt zahlreiche Möglichkeiten für einen gesünderen Lebensstil mit sich.

In Margareten muss man nicht weit suchen und kann sogar auf Kosten verzichten, um diese Ziele zu erreichen. Zahlreiche Orte bieten Unterstützung, um den Traum vom „neuen Ich“ in diesem Jahr zu verwirklichen.

Fitness im Park

Körperliche Fitness steht oft ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Ein teures Fitnessstudio ist dafür nicht zwingend notwendig. Stattdessen kann man einen der nahegelegenen Parks besuchen! Im Stefan-Weber-Park sowie im Bruno-Kreisky-Park stehen Calisthenicsgeräte zur Verfügung. Auch der Hundsturm-Park und der Leopold-Rister-Park bieten Reck und weitere Fitnessgeräte.

Kreativ sein am Margaretenplatz

Während einige Joggen, möchten andere ihre künstlerischen Fähigkeiten ausbauen. Hier gilt: Übung macht den Meister! Plätze wie der Margaretenplatz sind ideal für vielfältige Motive. Ob du die beeindruckende Architektur des Margaretenhofs, die organischen Formen der Bäume oder die dynamischen Menschen festhalten möchtest – hier wird es dir nicht langweilig.

Engagement zeigen

Es gibt viele Möglichkeiten, aktiv im Bezirk zu werden und das eigene Umfeld zu gestalten. Mitglieder der Bezirksvertretung sind gute Ansprechpartner für verschiedene Anliegen. Zudem kann man sich Bürgerinitiativen und Petitionen anschließen oder eigene Initiativen ins Leben rufen. Wenn eine Petition über 500 Unterschriften sammelt, wird sie im Petitionsausschuss des Gemeinderates behandelt.

Lesen als Vorsatz

Manchmal ist der Vorsatz ganz einfach: Mehr lesen. Keine Blogartikel oder E-Mails, sondern ein echtes, umfassendes Buch. Die Bücherei Margareten in der Pannaschgasse 6 empfiehlt sich hier. Sie hat von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die offenen Bücherschränke, wie an der Wiedner Hauptstraße 108 oder am Margaretenplatz, laden zum Stöbern ein.

