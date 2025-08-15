Mariä Himmelfahrt: Diese Geschäfte in Wien haben am Feiertag geöffnet

Wienerinnen und Wiener dürfen sich auf ein verlängertes Wochenende freuen, denn der 15. August ist Mariä Himmelfahrt, ein gesetzlicher Feiertag. Dies ist ein wichtiger Tag im christlichen Kalender, an dem die Aufnahme Marias, der Mutter Jesu, in den Himmel gefeiert wird. Aufgrund des Feiertags bleiben die meisten Geschäfte und Einkaufszentren am Freitag, dem Beginn des Drei-Tage-Wochenendes, geschlossen. Für diejenigen, die dennoch etwas einkaufen müssen, hat MeinBezirk einige nützliche Tipps zusammengestellt.

WIEN. Der 15. August 2023 fällt auf einen Dienstag, was für viele die Möglichkeit bietet, das lange Wochenende auszunutzen – eine ideale Gelegenheit für Ausflüge oder entspannende Momente mit der Familie. Aufgrund der Tradition und Religiosität in Österreich, ist Mariä Himmelfahrt ein Tag des Innehaltens und Gedenkens, weshalb viele bereits vorab ihre Einkäufe planen.

Wenn du jedoch erst am Freitag zum Einkaufen kommst oder dir möglicherweise eine wichtige Zutat für das gemeinsame Mittagessen fehlt, findest du hier eine Liste der Geschäfte, die am Feiertag geöffnet haben.

Billa und Billa Plus

1. Bezirk, Billa Corso im Herrnhuterhaus, Neuer Markt 17, 10 – 20 Uhr

2. Bezirk, Billa am Praterstern, 6 – 22 Uhr

9. Bezirk, Billa am Franz-Josefs-Bahnhof / Julius Tandler Platz 3, 6 – 22 Uhr

15. Bezirk, Billa am Westbahnhof / Europaplatz 1–3, 5.30 – 23 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1: 5.30 – 20 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3: 6 – 22 Uhr

Interspar, Spar und Spar Express

1. Bezirk, Babenbergerstraße 9, 10 – 19 Uhr

3. Bezirk, Interspar Pronto, Wien Mitte, 6 – 23 Uhr

3. Bezirk, Interspar Market Kitchen, Landstraßer Hauptstraße 1b, 6.30 – 18 Uhr

9. Bezirk, Spar im AKH / Währinger Gürtel 18–20, 9–19 Uhr

10. Bezirk, Interspar Pronto am Hauptbahnhof, 6–23 Uhr

10. Bezirk, Spar Express, Absberggasse 26, 6 – 22 Uhr

21. Bezirk, Interspar Take Away Franz-Jonas-Platz 6, 7 – 18 Uhr

23. Bezirk, Spar Express, Altmannsdorfer Straße 150, 5 – 24 Uhr

Sonstige Geschäfte und Bäckereien

1. Bezirk, Okay Markt, Schottentor, 6 – 21.45 Uhr

5. Bezirk, Anadolu Backshop, Siebenbrunnengasse 55–57, 8 – 21.30 Uhr

10. Bezirk, Diwan Backshop, Erlachgasse 96, 6 – 22 Uhr

15. Bezirk, Okay Markt, 5.30 – 23 Uhr

Felzl Bäckereien: ca. 7.30 – 12.30 Uhr (Liste der Filialen hier)

Ströck Feierabend: 8 – 18 Uhr (Liste der Filialen hier)

Automaten – Rund um die Uhr geöffnet

2. Bezirk, Railshop, Praterstern 5, rund um die Uhr

5. Bezirk, Wiener Späti, Straußengasse 13, rund um die Uhr

6. Bezirk, Primo Automatenshop 24/7, Gumpendorfer Straße 88a, rund um die Uhr

10. Bezirk, 24/7 Shop, Urban-Loritz-Platz 8/1, rund um die Uhr

Zusätzlich haben viele Tankstellen sowie einige Geschäfte am Flughafen Wien-Schwechat geöffnet. Online-Supermärkte wie Foodora, Lieferando und Wolt bieten ebenfalls eine bequeme Einkaufsmöglichkeit.

Die Feiertage sind eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen. Plane deine Einkäufe weise und genieße das verlängerte Wochenende!



