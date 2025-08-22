Mariahif: Birgit Angel Verantwortliche für Sucht- und Drogenfragen

Das Thema Sucht ist komplex und sensibel, und es ist entscheidend, dass Menschen in Not sich auf vertrauensvolle Partner verlassen können. Bezirksrätin Birgit Angel (SPÖ) hat sich in Mariahilf erneut der Herausforderung angenommen, als Bezirksbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen zu agieren. Sie bringt nicht nur ihre medizinischen Kenntnisse mit, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für Prävention und Gesundheitsförderung.

WIEN/MARIAHILF. Angel ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit einer Spezialisierung in Public Health. Ihre umfangreiche Erfahrung erstreckt sich über Bereiche wie Medizin, Gesundheitspolitik und Prävention. Seit 2018 ist sie Mitglied der Bezirksvertretung von Mariahilf und übernimmt die Rolle der Vorsitzenden der Frauen-, Gesundheits- und Sozialkommission. Diese Funktionen helfen ihr, tiefere Einblicke in die gesundheitlichen Herausforderungen der Gemeinde zu gewinnen.

Auf nationaler Ebene war Angel als Fachreferentin im Gesundheitsministerium tätig und trug bedeutend zum Österreichischen Brustkrebsfrüherkennungsprogramm bei. Heute arbeitet sie als Kassenärztin, wo sie täglich mit den Sorgen und Problemen ihrer Patienten konfrontiert wird. „Gerade in der Suchtarbeit schätze ich die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie der Suchthilfe Wien. Diese Partnerschaften sind entscheidend, um effektive Unterstützungsangebote zu entwickeln“, betont sie.

Ein Fokus auf Frauengesundheit

Angel widmet sich außerdem intensiv der Gesundheit von Frauen und erkennt die speziellen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Regelmäßige Treffen mit der städtischen Sucht- und Drogenkoordination sowie der Austausch mit lokalen Initiativen sind zentrale Aspekte ihres Engagements. Neben der allgemeinen Prävention ist es ihr besonders wichtig, geschlechtsspezifische Gesundheitsfragen zu adressieren.

Aber Angel bringt nicht nur medizinische Kenntnisse in ihre Arbeit ein. Sie ist auch Trainerin im Wasserspringen und aktives Mitglied im Präsidium des Österreichischen Schwimmverbandes. Diese Erfahrungen helfen ihr, eine enge Beziehung zu Jugendlichen und Sportlerinnen aufzubauen. Ihr Ziel für die kommenden Jahre ist es, fachliche Kompetenz mit Verständnis für individuelle Lebenslagen zu verbinden. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ) lobt Angel als „eine ausgewiesene Expertin und engagierte Netzwerkerin, die diese wichtige Aufgabe mit Leidenschaft übernimmt.“

Die Sprechstunden von Birgit Angel finden nach telefonischer Vereinbarung in der Bezirksvorstehung Mariahilf, Amerlingstraße 11, statt. Termine können entweder telefonisch unter 01 / 4000 06110 oder per E-Mail an [email protected] vereinbart werden.

Mehr Storys:

Spezialitätenstand am Naschmarkt ist insolvent

Wiednerin lebt für ihr Secondhand-Modegeschäft

Schuppige Bewohner im Fokus am Welttag der Fische