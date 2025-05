Mariahilf: Entdecken Sie die faszinierende Welt der Edelsteine bei Dietmar Prem

Seit 25 Jahren betreibt Dietmar Prem sein gleichnamiges Geschäft in der Gumpendorfer Straße 70. Sein Unternehmen widmet sich ganz den faszinierenden Welten der Edelsteine in all ihren Facetten und Formen.

WIEN/MARIAHILF. In Dietmar Prems Geschäft dreht sich alles um die funkelnde Schönheit der Edelsteine. Hier findet man nicht nur exquisite Schmuckstücke, sondern auch Materialien zur Herstellung, die Hobby-Juweliere und professionelle Designer gleichermaßen ansprechen.

Ursprünglich ist Prem Künstler. Während seiner Reisen in die Türkei entdeckte er erstmals Rohsteine wie Rhyolith, die ihn bis heute inspirieren. „Einige dieser Steine verarbeite ich immer noch“, erzählt er stolz. Seine großformatigen Skulpturen fanden zunächst kaum Käufer, was ihn dazu brachte, sich dem Handel mit Steinen zuzuwenden. Zunächst war er auf Messen aktiv, bevor er vor 25 Jahren sein Geschäft in Wien eröffnete und damit einen neuen Weg einschlug.

Massagesteine und individuelle Unikate

Die Wahl des Bezirks Mariahilf war durchdacht und kein Zufall. Hier gibt es eine Vielzahl von Geschäften, die sich ebenfalls mit Schmuck und Edelmetallen beschäftigen. Die Nähe zur Österreichischen Gold- und Silber-Scheideanstalt (Ögussa) – nur wenige Schritte entfernt – ist ein weiterer Vorteil, da sie eine wichtige Anlaufstelle für Gold- und Silberschmiede ist. „Wir befinden uns in einem Grätzl, in dem man diese Kunden vorfindet“, betont Prem.

In seinem Geschäft bietet er vorwiegend Edelsteinstränge an – eine Vielzahl an Varianten in verschiedenen Farben, Größen und Materialien. Die Rohsteine stammen hauptsächlich aus Indien und China, wo Prem auch eine Partnerfirma betreibt. Sein Sortiment reicht von Rohmaterialien für Schmuck über Zubehör bis hin zu speziellen Massagesteinen und einzigartigen Unikaten. „Alles, was sich auf Steine bezieht“, beschreibt er sein breites Angebot.

Mehr als nur Dekoration

Die individuelle Gestaltung spielt für Prem eine zentrale Rolle. Viele Kundinnen und Kunden kommen mit spezifischen Wünschen und Vorstellungen. „Die meisten wollen etwas Maßgefertigtes“, verrät der Künstler. Zusammen mit seinem engagierten Team, bestehend aus vier Teilzeitmitarbeitern, entwickelt er Designs, die genau auf die Vorlieben der Kunden abgestimmt sind. Für Prem ist Schmuck weit mehr als Dekoration; er sieht ihn als Ausdruck der Persönlichkeit. Jeder Stein hat für ihn eine eigene Geschichte – sei es aus der Natur oder aus dem Leben der Menschen, die ihn tragen.

In seiner Freizeit widmet sich Prem weiterhin seiner künstlerischen Ader. Momentan arbeitet er an Gravuren auf Fossiliensteinen und plant, seine Arbeiten in einer bevorstehenden Ausstellung im Herbst zu präsentieren. „Wenn man mit diesen Dingen verknüpft ist, dann kann man sich nicht davon trennen“, sagt er mit einem Lächeln. Seine Leidenschaft für Steine ist über all die Jahre hinweg ungebrochen – sowohl künstlerisch als auch handwerklich.

