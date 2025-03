Mariahilf: „Gira“ Association Offers Space for Cultural and Health Projects

In der Girardigasse 3⁄5 eröffneten kürzlich ein neuer Ort für Austausch und Kreativität seine Türen. Dieser Raum ist darauf ausgelegt, soziale, Gesundheits- und Kulturprojekte zu fördern und umzusetzen.

WIEN/MARIAHILF. Ein neuer Verein namens „Gira“ hat in Mariahilf seine Pforten geöffnet. In der Girardigasse 3⁄5 bietet „Gira“ einen Raum für Gemeinschaft und Kooperation. Im Mittelpunkt stehen die Themen psychosoziale Gesundheit, Körperarbeit, Kunst und Kultur, die als Schlüssel für eine verbesserte Lebensqualität angesehen werden. Studien belegen, dass gemeinschaftliche Aktivitäten das Wohlbefinden und die Integrationsfähigkeit in der Gesellschaft fördern.

Das Hauptziel des Vereins ist es, eine offene Plattform zu schaffen, die engagierten Menschen die Möglichkeit bietet, gemeinsam an einer vielfältigen und inklusiven Gesellschaft zu arbeiten. Um diesen Zielen gerecht zu werden, sind geeignete Räume notwendig, in denen kreative, kulturelle und soziale Projekte entwickelt und verwirklicht werden können. Hierzu bietet „Gira“ eine flexible Mietstruktur an.

Niedrige Mietkosten für kreative Projekte

Der Verein „Gira“ stellt seine Räumlichkeiten für eine geringe Gebühr von nur 15 Euro pro Stunde zur Verfügung, was besonders für kreative Köpfe und Start-ups attraktiv ist. Ab April 2024 soll es eine Anpassung der Mietpreise geben, die genaue Höhe steht zwar noch nicht fest, doch der Verein bemüht sich stets um faire Bedingungen. Die angebotenen Räume ermöglichen es den Nutzern, Workshops, künstlerische Projekte, Vorträge und andere Formate durchzuführen. Darüber hinaus bietet der Raum auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.

Für Interessierte gibt es jeden Donnerstag um 19 Uhr die Möglichkeit, beim „Community Day“ teilzunehmen und sich mit den Initiatoren des Vereins vertraut zu machen. Dieser informelle Austausch ist kostenlos und soll dazu dienen, Ideen zu teilen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung auf www.gira-verein.com/wer gebeten. Auf der Website können Sie außerdem stets die aktuellen Angebote und Veranstaltungen des Vereins einsehen.

