Mariahilf & Leopoldstadt: Naturweine im Mittelpunkt bei Vinifero

Enrico Bachechi betreibt mit Vinifero in Mariahilf und Leopoldstadt eine spannende Anlaufstelle für Naturweine aus Italien und Österreich. Doch auch Weine aus der Slowakei, Frankreich und Deutschland sind Teil seines vielfältigen Angebots.

WIEN/MARIAHILF/LEOPOLDSTADT. Bei Vinifero, gelegen in der Otto-Bauer-Gasse 16 und am Karmelitermarkt 2, findet man eine sorgfältig kuratierte Auswahl an naturbelassenen Weinen. Der Großteil des Sortiments stammt aus Italien und Österreich, während auch einige exquisite Tropfen aus der Slowakei, Frankreich und Deutschland erhältlich sind.

Enrico Bachechi, der ursprünglich aus Italien stammt, wuchs in einem Umfeld auf, in dem sein Vater heimisch Wein für die Familie und Freunde anbaut. „Ich kannte nichts anderes als Naturwein“, erinnert sich Bachechi. Nach seiner Schulzeit entschied er sich für ein Studium der Weinkunde in Pisa. Schnell erkannte er jedoch, dass die konventionelle Weinproduktion nicht mit seinen Überzeugungen übereinstimmte. Er wandte sich stattdessen der naturbelassenen Weinherstellung zu, die ohne synthetische Chemikalien und unnötige Zusatzstoffe erfolgt.

Ein bewusster Unterschied: Ohne Zusatzstoffe

Naturwein wird ohne Chemie oder Spritzmittel im Weinberg hergestellt. Auch im Keller kommen keine künstlichen Zusätze zum Einsatz. Bachechi vergleicht Naturwein mit einem handgefertigten Holztisch, während konventioneller Wein eher einem massenproduzierten Möbelstück ähnelt. Dieses handwerkliche und authentische Herstellen verleiht den Weinen einen einzigartigen Charakter, der bei Weinliebhabern zunehmend gefragt ist.

Im Jahr 2014 eröffnete Bachechi seinen ersten Naturweinshop in der Gumpendorfer Straße. „Zu jener Zeit gab es in Österreich noch nicht viele Angebote für Naturwein“, erklärt er. Diese Marktlücke wollte er füllen, doch das ursprüngliche Geschäft befand sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand, sodass er im April 2023 in die heutigen Räumlichkeiten in Mariahilf sowie eine zweite Filiale in der Leopoldstadt expandierte.

Echte Herzensprojekte

Bei Vinifero ist die Passion für Naturweine evident. Viele der angebotenen Weine sind Herzensprojekte – exklusive Kreationen, die für den Weinshop produziert und mit Bachechis eigenem Logo versehen werden. „Viele dieser Weine entstanden in Zusammenarbeit mit Freunden und tragen ihre eigenen Geschichten in sich“, fügt er hinzu. Diese individuelle Note und die persönlichen Geschichten hinter den Weinen machen sie besonders und einzigartig.

Der Weinshop Vinifero in der Otto-Bauer-Gasse 16 hat von Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr geöffnet; samstags von 12 bis 18 Uhr. Die zweite Filiale am Karmelitermarkt 2 hat Dienstag bis Samstag von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Weitere Informationen, inklusive spezieller Veranstaltungen und Verkostungen, finden Sie auf der Website von Vinifero.

Das könnte dich auch interessieren:

Haus des Meeres schafft 600 Vogelhäuser

Die Parkbetreuung startet wieder in Mariahilfer Parks durch

Gebietsbetreuung will zum Garteln inspirieren