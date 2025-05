Mariatrost im Miniaturformat: Basilika glänzt als Lego-Kunstwerk

Ein faszinierendes Projekt zieht momentan viele Besucherinnen und Besucher zur Basilika Graz-Mariatrost: eine detailgetreue Nachbildung des barocken Gotteshauses – komplett aus Lego-Steinen! An Christi Himmelfahrt setzte Weihbischof Johannes Freitag symbolisch den letzten Stein auf das eindrucksvolle Modell.



In Graz haben sich kreative Köpfe zusammengetan, um berühmte Bauwerke im Lego-Format lebendig werden zu lassen. Dazu zählt unter anderem die Mariatroster Basilika, die mit ihrer schönen Architektur und den kulturellen Wurzeln die Herzstücke der Stadt darstellt. Aktuell kann man die Kirche gleich doppelt bestaunen: in einer detailreichen Midi-Version und einer handlichen Miniatur für das heimische Regal.

Über 150.000 Steine

Seit 2021 sind die beiden steirischen Lego-Enthusiasten Stefan Königshofer (brickart.at) und Hannes Schiestl (Stoasteira) daran, eine etwa 1,22 Meter hohe und zwei mal zwei Meter breite „Midi-Basilika“ zu erschaffen. Monat für Monat wurde das Modell in einem Seitenaltar der echten Basilika weiterentwickelt, parallel zur Renovierung des Originals. Der Kraftort Mariatrost ist nicht nur für seine beeindruckende Baukunst bekannt, sondern auch für seine spirituelle Bedeutung in der Region.

„Wir haben auf einer Grundfläche von zwei mal zwei Metern eine Höhe von 1,22 Metern erreicht“, freut sich Stefan Königshofer. Sein Kollege Johannes Schiestl fügt hinzu: „Wir verwendeten etwa 150.000 originale Bausteine. Glücklicherweise konnten wir die Basilika in den historischen Farben Gelb und Weiß gestalten, da die passenden Steine für das neue rötliche Design nicht verfügbar waren.“

Bunter Magnet für Groß und Klein

Am Christi Himmelfahrt wurde die Lego-Basilika in einer feierlichen Messe offiziell „vollendet“. Weihbischof Johannes Freitag setzte den „Schlussstein“ und betonte die Bedeutung der Gemeinschaft: „Wir alle sind eine Kirche aus lebendigen Steinen – bunt, jung, alt, groß und klein – das war heute in der Messe spürbar.“

Pfarrer Dietmar Grünwald drückt seine Begeisterung über die hohe Besucherzahl aus: „Viele Kinder und Eltern kommen, um den Fortschritt des Baus zu sehen. Jetzt ist die Basilika tatsächlich fertig und einfach wunderbar!“

Große Spendensumme

Zusätzlich gibt es eine kompakte Version der Basilika, die nur 17,2 mal 12 Zentimeter misst. Herbert Mühlöcker, ein Lego-Enthusiast aus Wien, und Stefan Kofler haben dieses Modell aus 369 Teilen entworfen und als Dankeschön für Großspender umgesetzt. Bereits etwa 500 Haushalte in der Steiermark freuen sich über ihre persönliche Mini-Basilika.

Franz Küberl, Vorsitzender des Vereins Freunde und Förderer der Basilika Mariatrost, äußert seine Anerkennung für das Engagement der Gemeinschaft: „Die Lego-Projekte wurden finanziell von ÖWG Wohnbau, Tischlerei Feldbaumer und brickart.at unterstützt.“ Zudem hebt er die hohe Beteiligung hervor: „Mit einer kleinen Spende kann jeder einen Beitrag zu diesem Projekt leisten und helfen, den über Graz hinaus bekannten Kraftort zu erneuern. Bislang haben Menschen über 1 Million Euro für die Renovierung der Basilika gespendet.“ Im kommenden Herbst beginnen die nächsten Renovierungsetappen, die unter anderem die Gestaltung des Kirchplatzes umfassen. „Es gibt immer etwas zu tun – wie beim Lego-Bauen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Fußgänger bei Unfall in Graz schwer verletzt

Steiermark als Land für alle Jahreszeiten

Tödlicher Wohnungsbrand in Graz-Andritz