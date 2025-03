Marke im Hugo Breitner Hof

Am Dienstagabend, den 6. März 2025, brach ein umfassender Brand im Hugo Breitner Hof, gelegen in der Nikischgasse, aus. Die Feuerwehr wurde gegen 20:15 Uhr alarmiert, nachdem Anwohner dichten Rauch und Flammen aus dem Gebäudekomplex wahrnahmen. Der Einsatzort, Hugo Breitner Hof, ist bekannt für seine historische Architektur sowie für die vielfältige Nutzung als Wohnraum und Gewerbe.

Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten schnell am Veranstaltungsort an und fanden heraus, dass das Feuer in einem der unteren Stockwerke ausgebrochen war. Aufgrund der Beschaffenheit des Gebäudes und der Hitzeentwicklung wurde der Einsatz umgehend auf eine Alarmstufe höhergesetzt. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus mehreren Wachen an dem Einsatz beteiligt.

Dank der raschen Reaktion und Koordination der Einsatzkräfte konnte das Feuer nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Es wurden zahlreiche Bewohner evakuiert, wobei glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen gemeldet wurden. Einige Personen litten jedoch unter Rauchvergiftungen und wurden zur vorsorglichen Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ermittler der zuständigen Feuerwehr- und Polizeiabteilungen haben ihre Arbeit aufgenommen, um Hintergründe und mögliche Ursachen zu klären. Laut ersten Berichten könnte ein technischer Defekt oder eine unsachgemäße Handhabung von Geräten als Ursache in Betracht gezogen werden.

Die Nikischgasse, in der Hugo Breitner Hof ansässig ist, ist eine belebte Straße in einem Wohngebiet, die sowohl privaten als auch kommerziellen Bewohnern Platz bietet. Vor dem Brand war das Areal ein beliebter Ort für Veranstaltungen und Versammlungen der Nachbarschaft. Die rasche Evakuierung und die zügige Reaktion der Feuerwehr waren entscheidend, um größere Schäden und Gefahren zu vermeiden.

Die Stadtverwaltung wird nun Schritt für Schritt die folgenden Maßnahmen ergreifen, um die betroffenen Bewohner zu unterstützen. Sofortige Maßnahmen umfassen Unterkunft für die Evakuierten sowie psychologische Unterstützung für diejenigen, die unter dem Schock des Vorfalls leiden. Darüber hinaus wurden lokale Notrufnummern eingerichtet, um der Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen.

Die Bewohner des Hugo Breitner Hofs werden weiterhin informiert und unterstützt, während die Ermittlungen zum Vorfall voranschreiten. Die Stadtverwaltung bedankt sich bei den Einsatzkräften, die unter schwierigen Bedingungen schnell und effizient gearbeitet haben. Auch die lokalen Medien werden über den Fortgang der Ermittlungen berichten, um die Bürger auf dem aktuellen Stand zu halten.





