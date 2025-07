Marktamt Wien: Illegale Alkoholverkäufe an 86 Automaten aufgedeckt

Der Verkauf von Alkohol in Automatenshops ist in Österreich gesetzlich geregelt, um zu verhindern, dass Minderjährige Zugang zu alkoholischen Getränken haben. In der Praxis scheint dies jedoch oft nicht zu funktionieren, da die aktuelle Kontrolle unzureichend ist. Insgesamt wurden 86 Automaten in Wien bei Razzien des Marktamts entdeckt, bei denen Alkohol angeboten wurde.

WIEN. Das Marktamt Wien hat seine Augen auf Automatenshops gerichtet, ein Bereich, der zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden rückt. In der Vergangenheit waren solche Automaten vor allem an Bahnhöfen verbreitet, hauptsächlich um Reisenden Snacks und Getränke anzubieten. Heute sind zahlreiche Automatenshops in der Stadt etabliert, viele von ihnen verkaufen auch alkoholische Getränke. Das ist gesetzlich erlaubt, jedoch ist vorgeschrieben, dass Personal zur Kontrolle anwesend sein muss, um sicherzustellen, dass Minderjährige keinen Zugang zu Alkohol haben. Eine digitale Altersüberprüfung, wie beispielsweise die Nutzung von Bankomatkarten, wird rechtlich nicht als ausreichend erachtet.

Das Marktamt hat intensive Kontrollen durchgeführt und zieht Bilanz: Bei 195 Razzien wurden 86 Automaten entdeckt, die Alkohol verkaufen – und dies oft ohne die erforderliche Aufsicht durch geschultes Personal. Diese Automaten könnten daher auch für Jugendliche und Kinder zugänglich sein, was alarmierende Auswirkungen auf die Gesundheit von Minderjährigen haben könnte.

Anzeigen trudeln ein

„Wenn es um den Jugendschutz geht, nimmt das Marktamt keine Ausnahmen. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität“, erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Er betont, dass durch die Kontrollen sichergestellt wird, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Die Betreiber der 86 betroffenen Automaten müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, die von Bußgeldern bis hin zu weiteren rechtlichen Schritten reichen können.

Insgesamt führt das Marktamt jährlich etwa 124.000 Kontrollen im Lebensmittelbereich durch. Für Bürger, die Hinweise auf Verstöße haben oder weitere Informationen benötigen, hat das Marktamt eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter 01/400 080 90 erreichbar, montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 21 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 18 Uhr und sonntags von 9 Uhr bis 15 Uhr.

