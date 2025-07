Martin Ullrich im Gespräch: So gestaltet der neue MCG-Chef den Wandel.

Neue Führung, klare Ziele: Martin Ullrich will den Messe Congress Graz für die Zukunft fit machen. In einem Business-Lunch mit MeinBezirk erzählt er, wie er das Unternehmen durch herausfordernde Zeiten navigieren möchte. Ein Neo-Vorstand mit Erfahrung GRAZ. Im April wurde Martin Ullrich als neuer Vorstand des Messe Congress Graz (MCG) vorgestellt, in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt war. Seine Hauptaufgabe ist es, den Betrieb zu modernisieren und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. In einem Business-Lunch mit MeinBezirk diskutierte Ullrich seine Pläne und Visionen. Ist Graz eine Messestadt? Martin Ullrich: Ja, ohne Zweifel. Graz verfügt über eine bedeutende Industrie, eine starke Wirtschaftskammer sowie verlässliche Partner und herausragende Aussteller. All das macht Graz zu einer echten Messestadt. Wie war Ihre Übernahme während dieser turbulenten Phase? In den ersten Monaten gab es zahlreiche dringende Aufgaben. Es war sowohl strukturell als auch inhaltlich notwendig, signifikante Änderungen im Messebereich vorzunehmen. Es war auch wichtig, Ruhe und klare Strukturen im Team zu schaffen. Ich habe viele Gespräche geführt und den Austausch gefördert, da wir über talentierte Mitarbeiter verfügen, deren Meinungen wir schätzen müssen. Ich bin seit über 17 Jahren Teil der MCG, und ich erweitere kontinuierlich meine Verantwortlichkeiten. Wie kann eine positive Unternehmenskultur etabliert werden? Siehe auch Optimale Bedingungen und Top-Leistungen: Andrea Rösch und Petr Soukop siegen beim 10. Austria eXtreme Triathlon Es geht darum, eine offene Kommunikation zu fördern. Regelmäßige Betriebsversammlungen, die wir als „Stammtisch“ bezeichnet haben, schaffen ein Forum zur Information und gemeinschaftlichen Lösungsfindung. Wenn sich die Mitarbeiter respektiert fühlen, geschieht der Rest automatisch. Es erfordert manchmal auch direkte Ansprache, um negative Einstellungen, die im Alltag entstehen können, konstruktiv anzugehen. Finanzielle Aspekte: Kann die MCG ohne Subventionen auskommen? In der Messe- und Kongressbranche ist es nahezu unmöglich, ohne öffentliche Unterstützung profitabel zu arbeiten. Unser Ziel ist es, die jährlichen Zuschüsse von der Stadt Graz optimal zu nutzen und einen positiven Cashflow zu erzielen. Aktuell rechnen wir mit einem Verlust zwischen vier und fünf Millionen Euro, den wir in den kommenden Jahren auf unter drei Millionen Euro reduzieren möchten. Diese Bemühungen sind auch wichtig, weil wir einen enormen wirtschaftlichen Beitrag zur Region leisten, geschätzt auf jährlich 100 bis 150 Millionen Euro, was zahlreiche Arbeitsplätze in Gastronomie und Tourismus sichert. Wie sieht die künftige Ausrichtung der Messe aus? Siehe auch Ab ins Grüne: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Berge – Ein Erfahrungsbericht unterwegs Die Zukunft liegt nicht allein in Fachmessen; eine Mischung aus verschiedenen Formaten ist entscheidend. Ein fesselndes Thema sowie die Ansprache der breiten Öffentlichkeit sind essenziell, um hohe Besucherzahlen anzuziehen. Zur Person: Martin Ullrich Martin Ullrich wurde in Wien geboren und wuchs dort auf. Er begann seine Karriere bei Deloitte, bevor er Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität studierte. Nach verschiedenen Stationen, insbesondere als kaufmännischer Leiter bei der Badner Zeitung, wechselte er vor 17 Jahren zur MCG, wo er für Finanzwesen, Recht und Personal zuständig war. Seit April 2023 leitet er als Vorstand die MCG. Siehe auch Ein Lokal pro Bezirk: 17 charmante Treffpunkte für deine Beisl-Rallye in Graz

