Masken und Ausbildung: Ermittler decken gravierende Mängel bei Swiss-Notlandung auf

Ein Bericht der Schweizer Flugunfall-Untersuchungsstelle (SUST) zur Notlandung der Swiss-Maschine im Dezember in Graz offenbart erhebliche Mängel. Dies betrifft insbesondere die Rauchschutzhauben für die Besatzung, die als veraltet klassifiziert wurden, sowie unzureichendes Training im Umgang mit ihnen.

GRAZ/STEIERMARK. Am 23. Dezember 2022 musste ein Flugzeug der Swiss International Air Lines, ein Airbus A220-300, auf dem Weg von Bukarest nach Zürich in Graz notlanden. Der Grund war starker, giftiger Rauch, der sowohl das Cockpit als auch die Kabine erfüllte, was auf ein ernsthaftes Triebwerksproblem hindeutete. Tragischerweise verlor ein 23-jähriger Flugbegleiter dabei sein Leben. In ihrem Prüfbericht hat die SUST zahlreiche schwerwiegende Mängel im Hinblick auf die Maschine und das Personal offengelegt, wie mehrere Medienberichte unter Berufung auf die Ergebnisse der Untersuchung zeigen.

Laut SUST mussten die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sogenannte Rauchschutzhauben (Smokehoods) tragen. Allerdings traten bei diesen Masken erhebliche Probleme auf. Bereits im Sommer 2023 hatte die Airline Schwierigkeiten mit denselben Masken, und bei diesem Vorfall konnten mehrere Crewmitglieder die Rauchschutzhauben nicht schnell oder korrekt anlegen; einige der Masken waren sogar defekt.

Schulung und Ausstattung der Crew



Ein weiterer kritischer Punkt des Berichts ist, dass die Crew nur mit Übungsmasken trainierte, die sich signifikant von den tatsächlich verwendeten Masken unterschieden. Zudem schränken Brillen die Möglichkeit ein, die Masken korrekt zu tragen, was in einer Notfallsituation zu einem zusätzlichen Risiko werden kann. Obwohl die Fluggesellschaft im Jahr 2023 bereits damit begann, diese fehlerhaften Rauchmasken auszutauschen, waren sie zum Zeitpunkt des Unfalls in Graz weiterhin im Einsatz. Es wurde jedoch berichtet, dass mittlerweile alle Masken ersetzt wurden. Zudem sieht der Bericht auch bei der Schulung der Crew-Mitarbeiter wesentliche Mängel.

