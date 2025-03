Masters of Dirt: Ein dreckiges Wochenende in der Wiener Stadthalle

Über drei Tage hinweg erlebten Tausende von Zuschauern eine spektakuläre Show voller Action und Adrenalin in der Wiener Stadthalle. Das legendäre Event „Masters of Dirt“ zog vom 14. bis 16. März 2023 ein begeistertes Publikum an und war ein absoluter Erfolg. Hier präsentieren wir die besten Fotos aus diesem unvergesslichen Wochenende.

WIEN. Am letzten Wochenende verwandelte sich die Wiener Stadthalle in eine Arena der Extraklasse. Die weltbesten Freestyle-Athletinnen und -Athleten hatten die Bühne betreten, um beim „Masters of Dirt“ ihr Können zu zeigen und den Zuschauern eine atemberaubende Show zu bieten. Die Veranstaltung lockte durch die einzigartigen Darbietungen von Snowmobil-, Quad-, Buggy-, Inline-Skate-, BMW- und FMX-Action zusammen mit spektakulären Mountainbike-Tricks Tausende von Fans an.

Die Darbietungen waren geprägt von halsbrecherischen Tricks, brennenden Feuereffekten und einer spannungsgeladenen Atmosphöre, die das Publikum in ihren Bann zog. Die perfekte Mischung aus aufregenden Stunts und packender Musik machte die Shows zu einem Erlebnis, das man nicht verpassen wollte.

Neu in diesem Jahr war die spektakuläre Darbietung der „Lords of Lightning“, die die Zuschauer mit elektrisierenden Momenten fesselten. Zudem gab es erstmals ein spezielles Segment, das ausschließlich weiblichen Athletinnen gewidmet war. Zu den herausragenden Teilnehmerinnen gehörten unter anderem Vera Timchenko (FMX) und Natalia Niedźwiedź (MTB), die das Publikum mit ihrer beeindruckenden Leistung begeisterten.

Weltrekorde und Tributes

Ein weiteres Highlight des Events war das Tribute an die Rocklegende Motörhead mit einer beeindruckenden „Flame Bike“-Darstellung und einer explodierenden Feuershow der Fuel Girls, begleitet von den ikonischen Klängen der Band. Der Höhepunkt der Show war jedoch das menschliche Katapult der DD Squad, das Crew-Mitglieder auf unglaubliche 40 Meter in die Luft katapultierte – ganz ohne Fallschirm oder Sicherheitsleine. Jerry Mayr, ein Veteran des österreichischen Freestyles, stellte seinen eigenen Weltrekord mit einem beeindruckenden Buggy-Backflip über 22 Meter auf.

