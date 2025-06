Mathe-Note belohnen: Zum Schulabschluss gibt’s ermäßigten Eintritt ins Cineplexx

Das Cineplexx startet zum Schulschluss eine besondere Aktion für Schülerinnen und Schüler: Die Mathenote bestimmt den Eintrittspreis am 4. Juli. GRAZ. Das Cineplexx, bekannt für sein breites Filmangebot, bietet auch in diesem Jahr wieder eine aufregende Aktion zum Ende des Schuljahres. Am 4. Juli dürfen Schüler die Mathematiknote nutzen, um den Eintrittspreis für ihren Lieblingsfilm zu bestimmen. Diese besondere Aktion gilt nicht nur im Cineplexx Puntigam, sondern auch im Annenhof Kino und im Geidorf Kunstkino, die alle Teil der Cineplexx-Gruppe sind. Eintrittspreise ab 1,90 Euro So funktioniert es: Um den Ticketpreis zu berechnen, wird die Mathematiknote des Schülers genommen, zu der 90 Cent addiert werden. Mathegenies können sich auf ein besonders günstiges Kinoerlebnis freuen, während Schüler mit weniger guten Noten jedoch ebenfalls von einem ermäßigten Preis profitieren. Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, müssen die Schüler ihr Original-Zeugnis an der Kasse vorlegen. Siehe auch Nach zweijähriger Pause: Unimarkt in Waltendorf hat neue Betreiber Der ermäßigte Preis gilt für alle Filme, die bis 17:30 Uhr beginnen, ausgenommen sind spezielle Vorführungen wie „F1“, IMAX, MX4D, Supreme, Onyx LED, Dolby Cinema und D-Box. Auch Studierende sind von dieser Aktion ausgeschlossen, aber Schüler, die in Rechnungswesen oder Wirtschaftsrechnen unterrichtet werden, dürfen ebenfalls teilnehmen. Diese Aktion ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, das Kino zu genießen, sondern fördert auch das Interesse an Mathematik. Das aktuelle Filmprogramm findet sich unter www.cineplexx.at. Das könnte dich auch interessieren: Kunstuni zeigt Hamlet im Sommertheater am LKH Graz. Schüler und Studenten sind herzlich eingeladen, die Vorstellung zu besuchen und die Theaterkunst zu erleben. Siehe auch Deutlicher Gewinner: So wählten die steirischen Studierenden bei der ÖH-Wahl Außerdem gibt es bei Schullin eine Veranstaltung namens „Together“ auf einer Baustelle, die die Innovation in der Bauindustrie thematisiert. Für aktive Kinder: Workshops, in denen sie das Zaubern lernen können, werden an verschiedenen Orten angeboten, um kreativ und aktiv in die Sommerferien zu starten.

