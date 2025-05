Matrei: Neue Fahrradboxen am Bahnhof bieten sichere Aufbewahrung

Radfahrer können nun ihre Fahrräder am Bahnhof in der Bike&Ride-Anlage wettergeschützt und diebstahlsicher abstellen.

MATREI. Am Bahnhof in Matrei stehen jetzt acht versperrbare Radboxen zur Verfügung, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten. Diese VVT-Radboxen bieten nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern auch vor Diebstahl und Vandalismus, was sie zur optimalen Lösung für Radfahrer macht. Darüber hinaus können in vier der neuen Boxen E-Bikes bequem aufgeladen werden, während sie sicher verwahrt sind.

Praktisch, einfach zu nutzen und günstig



Die Radboxen sind benutzerfreundlich und ermöglichen es den Radfahrern, auch Kleidung oder Fahrradhelme aufzuhängen. Der Zugang erfolgt über ein elektronisches Buchungssystem, das über die VVT-Radbox-App oder die Online-Plattform radbox.vvt.at leicht zu nutzen ist. Die Mietpreise sind fair: für einen Tag zahlt man 1,80 Euro, eine Woche kostet 6,20 Euro, und die jährliche Gebühr beträgt 99 Euro für ebenerdige Boxen und 89 Euro für Boxen in der oberen Etage, die über eine Gasdruckfeder-supported Schiene zugänglich sind.

Wunsch der Bevölkerung



Der Bürgermeister Patrick Geir und Vizebürgermeister Hans-Peter Hörtnagl äußern ihre Freude über diese Neuerung: „Die Matreier sind sehr fleißige Zugfahrer. Immer mehr nutzen das Fahrrad, um zum Bahnhof zu gelangen. Der Wunsch nach sicheren, verschließbaren Boxen wurde oft geäußert.“ Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel ergänzt: „Die neuen Radboxen sind eine großartige Ergänzung zu den bestehenden Fahrradabstellplätzen und unterstützen diejenigen, die umweltfreundliche Verkehrsmittel für ihre täglichen Fahrten wählen.“ Ähnliche Radboxen sind bereits in Sölden, Ötztal Bahnhof, Lienz und Jenbach installiert.

Baustein für nachhaltige Mobilität



Alexander Jug, Geschäftsführer der VVT, hebt hervor: „Die Radboxen sind ein bedeutender Schritt in unserem Gesamtkonzept für nachhaltige Mobilität. Mit dem neuen Standort am Bahnhof in Matrei fördern wir die Nutzung von Fahrrädern sowohl für Pendler als auch für Freizeitradler.“ Diese Initiative wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Matrei und den ÖBB umgesetzt. Gerhard Hofer, Regionalleiter der ÖBB Immobilien GmbH, betont: „Mit den neuen, versperrbaren Fahrradboxen in Matrei setzen wir einen klaren Akzent für mehr Komfort, Sicherheit und nachhaltige Mobilität in Tirol.”

