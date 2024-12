Matthias Mayer to Make Waves as Lead Skier at Saalbach World Championships!



Aktuell hat er jedoch keine Pläne für ein Comeback, im Gegensatz zu den respektierten Marcel Hirscher und Lindsey Vonn. „Das ist eine große Entscheidung. Es reicht nicht aus, sich einfach Ski anzuschnallen und man ist wieder ein Siegläufer.“ Vielmehr handelt es sich um einen langen, beschwerlichen Weg. Er hat ein Comeback zwar nie vollständig ausgeschlossen, aber auch nicht zugesichert. Sein Saalbach-Projekt soll als Test fungieren, so der 34-Jährige. „Ich bin als Vorläufer eher ein ‚Genussskifahrer‘, der es liebt, schnell den Berg hinunterzufahren. Ich habe keine Konkurrenz; mein Gegner ist der Berg.“ Siehe auch Macron Enthüllt Pläne für eine Regierung des nationalen Interesses – Was bedeutet das für Frankreich? Wichtige Fakten über Mayer: Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen: Abfahrt 2014 Super-G 2018 Super-G 2022

Unvorhergesehener Rücktritt während der Bormio-Rennen 2022

Berater für das ÖSV-Speedteam in der vergangenen Saison

Polizeieinsatz im Januar 2024 bei einer Veranstaltung in Kitzbühel

ÖSV bestätigte gesundheitliche Probleme

Skitest in Gröden für Ex-Markenkollegen Vincent Kriechmayr Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mayer trotz seines Rücktritts weiterhin aktiv im Skisport präsent ist und sich auf persönliche Herausforderungen konzentriert. Es bleibt abzuwarten, wie sich sein Saalbach-Projekt entwickeln wird. Siehe auch Kein Zugbetrieb auf der Wiener S-Bahn-Stammstrecke