Maxime Lagacé: Graz 99ers verstärken sich mit kanadischer NHL-Erfahrung im Tor

In der letzten Saison stand Maxime Lagacé noch im Tor des schwedischen Champions-Hockey-League-Finalisten Färjestad BK. Jetzt wird der 32-jährige Kanadier der neue Nr. 1-Goalie der 99ers in Graz. Sein Vorgänger, Jonas Gunnarson, wird trotz laufendem Vertrag bei den Grazern nicht mehr benötigt.

GRAZ. Mit Maxime Lagacé holen die 99ers nicht nur einen der Top-3-Goalies der vergangenen Champions Hockey League (Fangquote: 92,7 %), sondern auch einen erfahrenen Spieler, der bereits in der NHL und AHL aktiv war. Der 1,88 Meter große Goalie kann auf insgesamt 20 NHL- und 260 AHL-Einsätze zurückblicken. Zu seinen bisherigen Teams zählen unter anderem die Vegas Golden Knights, Pittsburgh Penguins und Tampa Bay Lightning, bevor er 2023 zu Färjestad BK in die Svenska Hockeyligan wechselte.

„Wir hatten Max schon länger am Radar, nachdem er in Schweden zwei sehr starke Saisonen gespielt hat“, erklärt 99ers-Sportdirektor Philipp Pinter. Er beschreibt die Stärken des Neuzugangs: „Ein Goalie mit guter Größe, schnellen Reflexen und der nötigen Erfahrung in diversen Top-Ligen. Mental ist er ein sehr starker Typ, der erfolgshungrig ist und dementsprechend motiviert nach Graz kommt.“

Jonas Gunnarson tritt zurück, Wieser als zukünftiger Star

Jonas Gunnarson, der in der vergangenen Saison für die 99ers das Tor gehütet hat, wird in Graz nicht mehr weiterkommen. Der Verein sah die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, nicht erfüllt. Daher konnte keine einvernehmliche Lösung bezüglich seines noch laufenden Vertrags erzielt werden.

Voll und ganz überzeugt hat die Vereinsverantwortlichen indes Nicolas Wieser, wie 99ers-Präsident Herbert Jerich betont: „Nico ist die Zukunft in Graz und auch für das Nationalteam.“ Mit der Verpflichtung von Lagacé als Nummer 1 möchte man initial Druck von Wieser nehmen, um dessen Entwicklung weiter voranzutreiben.

Bald geht es für die Mannschaft weiter: Bereits in der kommenden Woche stehen medizinische Checks an, bevor die 99ers am 4. August ins Eistraining starten. Ein spannendes Teambuilding-Event wartet zwei Tage später, bei dem die Spieler vom Liebenauer Bunker zum Red Bull Ring in Spielberg reisen werden. Dort können sich die Eishockeyspieler unter Anleitung auf der Rennstrecke versuchen. “Schauen wir einmal, wer sich was traut”, zeigt sich der PS-begeisterte Präsident bereits voller Vorfreude.

