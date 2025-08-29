Mbuyi trifft: Rapid dominiert in der Conference-League-Gruppenphase

Bis zum 18. Dezember stehen sechs entscheidende Spiele in der Ligaphase an, wobei der erste Anstoß am 2. Oktober erfolgen wird. Die Auslosung für die Gruppenphase findet (morgigen) Freitag in Monaco statt. In der Vorsaison schied Rapid in diesem Wettbewerb erst im Viertelfinale gegen den schwedischen Club Djurgardens aus.

Rapid begann die Partie mit viel Elan und einer klaren Absicht, das Mittelfeld schnell mit präzisen Pässen zu überbrücken. Ein zentraler Akteur in dieser offensive Strategie war der potenzielle Nationalteam-Debütant Nikolaus Wurmbrand. Er bereitete das 1:0 vor, indem seine flache Hereingabe zunächst Matthias Seidl erreichte, dessen Schuss Torhüter Samuel Petras mit dem linken Fuß abwehren konnte. Mbuyi war jedoch zur Stelle und verwertete den Abpraller aus kurzer Distanz.

Nach dieser frühen Führung schien Rapid etwas zurückzuschalten, behielt jedoch stets die Kontrolle über das Spiel. In der 26. Minute gab es eine Gelegenheit für Janis Antiste, der im Strafraum nach einem Block am Ball war, jedoch sein Schuss weit über das Tor flog. Auf der Gegenseite zeigten die Gäste eine ihrer besten Aktionen vor der Pause, als Samsindin Ouro im Sechzehner den Ball behauptete und gefährlich in die Mitte spielte. Rapid konnte jedoch im Verbund klären. In der 28. Minute schoss Petter Nosa Dahl zu zentral auf Petras, und kurz darauf wiederholte Mbuyi (31) seinen Versuch, ebenfalls ohne Erfolg.

Gegen Ende der ersten Spielhälfte wachte Györ auf und leitete eine Drangphase ein, die sich nach der Halbzeit fortsetzte. Niklas Hedl rettete kurz vor dem Pausenpfiff bei einem akrobatischen Volley von Claudiu Bumba. In der 47. Minute versuchte Zeljko Gavric sein Glück, jedoch ohne Erfolg. Auf Seiten von Rapid war ein Distanzschuss von Antiste (52.) knapp daneben, während Petras einen Versuch von Wurmbrand (62.) aus dem langen Eck fischte.

Ab der 69. Minute stand Martin Ndzie erstmals für Rapid auf dem Spielfeld, indem er für Romeo Amane eingewechselt wurde. Beinahe hätte der Kameruner gleich den Ausgleichstreffer durch Bumba (73.) zugelassen, denn dieser schoss aus nächster Nähe über das Tor – wie auch Rapids Dahl (74.) nur wenig später. Das Spiel stand mittlerweile auf Messers Schneide. Ein genialer Moment von Mbuyi und Horn, dessen von links gezirkelter Ball den Lauf des Franzosen ideal in den Strafraum anbahnte, sorgte für die Vorentscheidung. Im Eins-gegen-Eins mit Torhüter Petras behielt Mbuyi die Nerven und schob flach rechts ein.

In der hitzigen Schlussphase warf Györ noch einmal alles nach vorne. Der eingewechselte Ercan Kara traf in der 90. Minute für Rapid an die Stange, was die Spannung bis zur letzten Sekunde aufrechterhielt.

Zusammenfassung

In einem spannenden Spiel setzte sich Rapid letztlich durch und zeigt sich gut aufgestellt für die kommenden Herausforderungen in der Ligaphase. Die Kombination aus offensiven Akzenten und kontrolliertem Spielverlauf lässt auf eine vielversprechende Saison hoffen.

Die nächste Herausforderung steht bereits vor der Tür, und die Fans dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen.