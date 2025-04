McLaren’s Record-Breaking Times at Suzuka – Doohan’s Shocking Crash!

„Ich bin okay“, funkte der 22-jährige Doohan noch im Cockpit sitzend und fragte: „Was ist passiert?“ Der Australier lief äußerlich unverletzt aus seinem Fahrzeug und wurde vorsorglich zur Überprüfung ins Streckenhospital gebracht. Währenddessen hob ein Kran den stark beschädigten Alpine aus der Gefahrenzone. Doohan hatte in der ersten Einheit des Tages pausiert und dem japanischen Ersatzpiloten Ryo Harakawa, der vor seinem Heimpublikum antrat, das Auto überlassen. Dies zeigt den Teamgeist innerhalb der Rennsportgemeinschaft, wo manchmal die Bedürfnisse des Teams über die individuellen Ambitionen gestellt werden.

Nach einer Verzögerung von 23 Minuten wurde schließlich das zweite Training freigegeben. Dennoch konnten die Piloten kaum ihre Runden drehen, da das Training schnell von weiteren Unterbrechungen geprägt war. Zu Beginn rutschte Fernando Alonso mit seinem Aston Martin ins Kiesbett, was die erste Rotphase einleitete. Kurz darauf folgten zwei weitere Unterbrechungen, da Funkenflug vom Fahrzeug eines anderen Fahrers den trockenen Rasen auf dem Seitenstreifen entzündet hatte. Sicherheitsbedenken erforderten wiederholt die Aktivierung der roten Flagge, um sicherzustellen, dass sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer vor eventuellen Gefahren geschützt werden.

In der ersten Trainingseinheit sicherte sich WM-Spitzenreiter Lando Norris die Bestzeit, doch in der darauf folgenden stark verkürzten zweiten Einheit konnte sein McLaren-Stallrivale Oscar Piastri diese Zeit noch einmal unterbieten. Piastri zeigte bemerkenswerte Leistungen und festigte damit seinen Platz im Team. Zudem landete Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf den Positionen fünf und acht. Yuki Tsunoda, der sein Debüt in einem neuen Fahrzeug feierte, belegte die Ränge sechs und 18. Diese Ergebnisse verdeutlichen die competitive und dynamische Natur des Formel-1-Sports. Der Abstand von weniger als einer halben Sekunde zu den Top-Fahrern zeigt, wie eng das Fahrerfeld ist und dass die kleinsten Fehler oder technischen Probleme den Ausgang einer Veranstaltung signifikant beeinflussen können.

