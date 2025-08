MediaMarkt und Saturn: Chinesischer Investor Übernimmt – Was Das Für Dich Bedeutet!

Die im Online-Handel groß gewordene JD.com bietet den Ceconomy-Aktionären, vertreten durch die Gründerfamilie Kellerhals und die Duisburger Familienholding Haniel, je 4,60 Euro in bar für jede Stammaktie. Damit wird Ceconomy mit gut 2,2 Milliarden Euro bewertet. Diese Übernahme könnte den Markt erheblich beeinflussen und die Zukunft von Ceconomy neu gestalten.

Zu Beginn des Handels lagen die Ceconomy-Aktien mit 1,4 Prozent im Plus bei 4,40 Euro. Allerdings zeigten die Arbeitnehmer keine Euphorie über die Pläne. Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, JD.com genau zu beobachten. Verdi-Vertreterin Corinna Groß betonte: „Als neuer Eigner muss JD.com langfristig soziale Verantwortung für die Beschäftigten und die Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland übernehmen.“

„Es ist genau der richtige Partner zur richtigen Zeit“, argumentierte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner. „Durch die Partnerschaft haben wir Zugang zu Technologien, weltweit führendem Einzelhandelswissen und einem unvergleichlichen Logistik-Netzwerk.“ JD.com hat sich rechnerisch bereits eine Mehrheit an Ceconomy gesichert. Die Familie Kellerhals, die mit knapp 30 Prozent der Anteile größter Einzelaktionär ist, hat das Angebot für 3,81 Prozent ihrer Aktien akzeptiert und bleibt somit mit einem Anteil von rund 25,35 Prozent investiert. Die Aktionäre Haniel, Beisheim, BC Equities und Freenet, die gemeinsam etwa 27,9 Prozent der Anteile kontrollieren, haben ebenfalls ihre Aktien an JD.com verkauft. Zusammen mit Kellerhals sichern sich die Chinesen damit eine Gesamtbeteiligung von 57,1 Prozent.

Mit der Übernahme von MediaMarkt und Saturn erhält JD.com Zugriff auf einen der größten Online-Shops für Elektronikartikel in Europa und auf ein Netz von rund 1.000 Märkten in mehreren europäischen Ländern. Allein in Österreich existieren rund 50 MediaMarkt-Filialen.

JD.com konkurriert mit Online-Riesen wie Amazon und Alibaba und profitiert durch diese Übernahme nicht nur von Filialen, sondern auch von einem umfassenden Logistik-Netzwerk in Europa. Diese Schritte sind besonders strategisch wichtig, da JD.com sich unabhängiger vom zuletzt kriselnden chinesischen Markt macht. In dem sich verschärfenden Handelsstreit mit den USA wird Europa für das Unternehmen zunehmend attraktiver. 2022 hatte JD.com die Omnichannel-Plattform Ochama in den Niederlanden gestartet, und in Großbritannien wird ein Pilotversuch für den Online-Marktplatz Joybuy durchgeführt.

JD.com wolle dazu beitragen, den erfolgreichen Umbau von Ceconomy voranzutreiben, erklärte JD.com-Chefin Sandy Xu. Aktionärsschützer sehen die Offerte auf den ersten Blick positiv. Christiane Hölz, Geschäftsführerin der DSW, stellte fest: „Angesichts des Kursverlaufs seit Jahresbeginn ist das Angebot durchaus attraktiv.“ Ceconomy beschäftigt etwa 50.000 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 22,4 Milliarden Euro, wovon 5,1 Milliarden Euro durch die Online-Shops generiert wurden.

Die Marken MediaMarkt und Saturn bleiben bei einer Übernahme erhalten, ebenso wie die Ceconomy-Zentrale in Düsseldorf. Deissner gab an: „Für drei Jahre wird es nach dem Closing der Transaktion keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Tarifverträge und Mitbestimmung bleiben erhalten.“ Er hob hervor: „Wir haben den Anspruch, den Markt zu führen. Diese Partnerschaft sichert uns diese Position.“

Die Transaktion könnte laut Deissner bereits im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden. Er rechnet nicht mit großen Schwierigkeiten durch die Kartellbehörden: „Wir sind überzeugt, dass es keine unüberwindbaren kartellrechtlichen Hürden geben wird.“

Die Geschichte von Ceconomy ist von Herausforderungen geprägt. Die Holding wurde 2017 unabhängig und entstand aus der Aufspaltung des Metro-Konzerns. Beim Börsengang startete die Firma mit einem Kurs von 9,32 Euro pro Aktie – ein deutlich höherer Wert als der aktuelle. Nach einem tumultösen Start konnte CEO Karsten Wildberger, der im April ins Kabinett von Bundeskanzler Friedrich Merz gewechselt ist, die Wende einleiten. Sein Nachfolger Deissner hat nun die Chance, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen. „Das Unternehmen bleibt unabhängig, und es gibt klare Unterstützung für den Vorstand“, betonte er.

Zusammenfassung: Die Übernahme von Ceconomy durch JD.com könnte sowohl für den Konzern als auch für die Mitarbeiter weitreichende Auswirkungen haben. Die Beibehaltung der Marken, die Arbeitsplatzsicherung und der strategische Zugang zu europäischem Markt könnten schlussendlich zu einer Stärkung der Marktposition von Ceconomy führen. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich die Zusammenarbeit entwickeln wird und welche strategischen Schritte JD.com noch plant.