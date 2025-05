MedUni Wien: Aufenthalt im Wald senkt nachweislich Stress in kurzer Zeit

Laut einer MedUni Wien-Studie kann bereits ein Aufenthalt von 20 Minuten im Wald messbar den Stress senken. Diese Ergebnisse könnten wertvolle Impulse für das Gesundheitswesen und die Stadtentwicklung liefern.

WIEN. Chronischer Stress ist eine der Hauptursachen für zahlreiche gesundheitliche Probleme und wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als ernstes Gesundheitsrisiko eingestuft. Studien belegen, dass langanhaltender Stress das Immunsystem schwächt, Entzündungen fördert und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant erhöht. Zudem steht Stress in engem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen.

Eine aktuelle Feldstudie der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien), veröffentlicht im renommierten Fachjournal „Forests“, untersucht die Auswirkungen von Waldaufenthalten auf das Wohlbefinden. Die Studie zeigt, dass bereits ein kurzer Aufenthalt in einer naturnahen Umgebung den Stresspegel signifikant senken kann.

Nach den Ergebnissen der Studie reicht ein 20-minütiger Aufenthalt in einer ruhigen Wälderlandschaft aus, um den Stresshormonspiegel deutlich zu reduzieren und das psychische Wohlbefinden zu fördern.

In der Studie wurden 66 gesunde Teilnehmer in zwei Gruppen unterteilt: Eine Gruppe verbrachte Zeit im Wiener Wald, während die andere in einer urbanen Umgebung ohne Grünflächen verweilte. Vor und nach den Aufenthalten wurden Speichelproben zur Messung des Stressmarkers Cortisol sowie psychologische Erhebungen durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass im Wald die Cortisolwerte signifikant sanken, von durchschnittlich 4 auf 2 ng/mL (Nanogramm pro Milliliter). Während sich die Stimmung der Waldgruppe stabil hielt, erlebte die Stadtgruppe einen Rückgang der positiven Emotionen um mehr als ein Viertel. Negative Emotionen verringerten sich in der naturnahen Umgebung ebenfalls merklich. „Die Ergebnisse belegen eindeutig, dass bereits ein kurzer Aufenthalt im Wald die Stimmung verbessert“, erklärt Studienleiterin Daniela Haluza vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien.

Angesichts steigender psychischer Belastungen, insbesondere in städtischen Räumen, können die Ergebnisse dieser Studie wertvolle Impulse für die Gesundheitspolitik und Stadtentwicklung geben. Die Integration von naturbasierten Erholungsräumen in urbanen Gebieten sowie therapeutisch begleitete Waldaufenthalte könnten zukünftig eine bedeutendere Rolle in der Prävention psychischer Erkrankungen spielen. „Wir plädieren dafür, das präventive Potenzial des Kontakts mit der Natur stärker in die öffentliche Gesundheitsversorgung einzubinden – sei es durch therapeutisch begleitete Waldaufenthalte oder durch gesundheitsbezogene Aufklärung“, so Haluza weiter.

Die Studienautoren betonen zudem die Bedeutung eines niederschwelligen Zugangs zur Natur als Instrument sozialer Gerechtigkeit. Ein kurzer Waldspaziergang ist für viele Menschen machbar und kann bereits eine spürbare Wirkung auf das psychische Wohlbefinden haben. Zukünftige Forschungen sollen untersuchen, wie längere Aufenthalte, verschiedene Waldtypen oder auch saisonale Einflüsse die seelische Gesundheit beeinflussen können. Auch multisensorische Erfahrungen, wie Walddüfte oder Vogelstimmen, sollen im Rahmen weiterer Studien erforscht werden.

