MedUni Wien: Neuer Therapieansatz zur Behandlung von Epilepsie erforscht

Eine bedeutende Studie der Medizinischen Universität Wien hat einen möglichen Grund für epileptische Anfälle identifiziert. Diese Erkenntnis könnte in naher Zukunft zur Entwicklung bislang vernachlässigter präventiver Behandlungen führen.

WIEN. Schätzungen zufolge leiden weltweit rund 65 Millionen Menschen an Epilepsie, einer neurologischen Erkrankung, die durch wiederkehrende epileptische Anfälle gekennzeichnet ist. Diese Anfälle entstehen durch eine Störung der Erregungskontrolle in Gehirnzellen, was als eine Art „Kurzschluss“ im Gehirn beschrieben werden kann und zu minutenlangen Krampfanfällen führt.

Obwohl es bereits Medikamente gibt, die zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt werden, konzentrieren sich diese hauptsächlich auf die Unterdrückung der Anfälle. Dank der neuen Studie der Medizinischen Universität Wien könnte sich das in der Zukunft ändern und zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten führen.

Erhöhte elektrische Aktivität

Das Forschungsteam der Universität hat im Rahmen ihrer Studie einen wichtigen molekularen Mechanismus identifiziert, der eine Rolle bei der Entstehung von Anfallaktivität spielt. Diese Erkenntnis könnte den Weg zu neuen Therapiemethoden ebnen, die sich nicht mehr ausschließlich auf die hemmende Wirkung konzentrieren.

Der untersuchte Mechanismus, bekannt als „paroxysmale Depolarisationsschübe“ (PDS), beschreibt einen Anstieg der elektrischen Aktivität in Nervenzellen, der typischerweise als Reaktion auf Hirnverletzungen auftritt. In der Vergangenheit wurde bereits vermutet, dass PDS kurz vor oder während epileptischer Anfälle auftreten.

Schutzmechanismus des Gehirns

Die MedUni konnte nun bestätigen, dass PDS auch eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Erkrankung selbst spielen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein solcher Schub kurzzeitig zu einem veränderten Energiestoffwechsel im Hippocampus führt. Während diese kurzfristige Reaktion den Bereich vor weiteren Schädigungen schützt, kann sie langfristig zu anfallsartigen elektrischen Entladungen – sprich epileptischen Anfällen – führen.

Die Studie, geleitet von Helmut Kubista und Matej Hotka, wurde im angesehenen Wissenschaftsjournal „Journal of Neuroscience“ veröffentlicht. Kubista erklärt, dass nun weiterführende Studien die neuen Erkenntnisse nutzen können, um gezielte präventive Behandlungsmöglichkeiten für bestimmte Arten von Epilepsie zu entwickeln.

