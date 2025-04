Mehr Sicherheit: ÖAMTC führt sechs E-Bike-Trainings in Graz durch

E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit – doch ihre sichere Handhabung wird oft unterschätzt. Kostenlose Trainings in Graz sollen insbesondere älteren Radfahrern helfen, fit für den Straßenverkehr zu werden.

GRAZ. E-Bikes sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und erfreuen sich besonders bei älteren Menschen zunehmender Beliebtheit. Laut einer Umfrage des österreichischen Verkehrsclubs (ÖAMTC) nutzen über 50% der 60-Jährigen in Österreich ein E-Bike. Dennoch unterschätzen viele die speziellen Anforderungen, die mit dem Fahren eines elektrisch unterstützten Fahrrads verbunden sind. Komplexe Verkehrssituationen, fehlende Routine und Unsicherheiten im Umgang mit der Technik und den Verkehrsregeln tragen häufig zu gefährlichen Situationen bei. Die Unfalldaten belegen, dass die Zahl der E-Bike-Unfälle in den letzten fünf Jahren um etwa 25% gestiegen ist.

E-Bike-Trainings in Graz



Ein gezieltes E-Bike-Training kann die Sicherheit im Straßenverkehr erheblich erhöhen. Radfahren umfasst nicht nur das Halten des Gleichgewichts, sondern auch den korrekten Umgang mit Schaltung und Bremsen. Körperliche Fitness, Balancegefühl, Reaktionsschnelligkeit und umfassendes Wissen über Verkehrszeichen und -regeln sind ebenso entscheidend.

Besonders nach längeren Pausen, wie im Winter, oder bei der Neuanschaffung eines E-Bikes ist ein Training empfehlenswert. Der ÖAMTC bietet bis September insgesamt sechs kostenlose, zweiteilige E-Bike-Kurse in Graz an. Diese umfassen sowohl theoretische als auch praktische Übungen und richten sich in erster Linie an die ältere Generation, stehen jedoch auch anderen Interessierten offen. Die Kurse finden beim ÖAMTC Graz (Alte Poststraße 161, 2. Stock sowie im Verkehrserziehungsgarten) jeweils von 14 bis 17.30 Uhr statt.

Die Termine im Überblick Mo., 28.4. und Mi., 30.4.

Mo., 12.5. und Do., 15.5.

Mi., 28.5. und Di., 3.6.

Mo., 30.6. und Mi., 2.7.

Mo., 21.7. und Mi., 23.7.

Mo., 22.9. und Mi., 24.9.

