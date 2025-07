Mehrere Linien betroffen: Ausfall des öffentlichen Verkehrs in Wien aufgrund eines defekten Fahrzeugs

Eine Störung im öffentlichen Verkehrssystem in der Josefstadt führte zu erheblichen Betriebseinschränkungen bei mehreren Bim-Linien. Laut den Wiener Linien wurde um 16:50 Uhr der Betrieb wieder aufgenommen, nachdem die Stromversorgung überprüft und repariert wurde.

WIEN/JOSEFSTADT. Am Montagnachmittag kam es zu Störungen im Öffi-Verkehr aufgrund eines defekten Fahrzeugs in der Nähe der Kreuzung Josefstädter Straße und Albertgasse. Diese Störung begann um 14:35 Uhr und beeinträchtigte die Betriebsabläufe erheblich.

Die Linie 2 war vorübergehend gesperrt und fuhr nicht zwischen Josefstädter Straße und Ring, Volkstheater. Fahrgästen wurde empfohlen, stattdessen die U-Bahn-Linien U6 und U3 sowie den Bus 46 zu nutzen. Zusätzlich musste die Linie 5 ihren Betrieb zwischen Lange Gasse und Lerchenfelder Straße einstellen, und die Linie 33 konnte lediglich zwischen Friedrich-Engels-Platz und Augasse verkehren.

Defekt am Stromabnehmer

Ein Sprecher der Wiener Linien erklärte gegenüber MeinBezirk, dass das schadhafte Fahrzeug mittlerweile abgeschleppt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren Techniker der Wiener Linien vor Ort, um die Stromversorgung auf mögliche Probleme zu überprüfen, was besonders wichtig ist, da die U-Bahn ein zentraler Bestandteil des Verkehrsnetzes in Wien ist.

Gegen 16:50 Uhr wurde schließlich die Wiederaufnahme des Betriebs gemeldet. Der Grund für die Unterbrechung war ein defekter Stromabnehmer an dem betreffenden Fahrzeug. Nach einer gründlichen Überprüfung und geringfügigen Reparaturarbeiten konnte die Sperre aufgehoben werden, und der reguläre Verkehr wurde wiederhergestellt.

Die Wiener Linien haben in den letzten Jahren kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Infrastruktur gearbeitet, um der wachsenden Fahrgastzahl gerecht zu werden. In 2022 verzeichnete die Wiener U-Bahn fast 500 Millionen Fahrgäste, was zeigt, wie wichtig ein zuverlässiger öffentlicher Verkehr ist. Es ist entscheidend, solche Störungen schnell zu beheben, um Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste zu minimieren und die Verkehrsanbindung der Stadt aufrechtzuerhalten.



